Překvapil vás kruhový dům? Pak vás bude vnitřek šokovat

Pozemek se objevil na realitním trhu kvůli nepřízni osudu. Majitele trápily finanční problémy. Situaci vyřešili prodejem části pozemku, který leží v lákavé rekreační lokalitě města Okazaki v prefektuře Aiči na japonském ostrově Honšú.

Mladá rodina tak získala skromný kus půdy o rozloze necelých 150 metrů čtverečních. Architekti Miho Iwatsuki a Kentaro Kurihara z japonské kanceláře Studio Velocity, kteří jsou zvyklí přicházet s neuvěřitelnými, až šokujícími nápady, jako je třeba dům kopírující Mont Blanc nebo domek pro jednoho, vymysleli geniální způsob, jak na malém pozemku poskládat komfortní bydlení a vyvarovat se stísněnosti.

Zahodili veškerá klišé a na kruhovém půdorysu o velikosti padesát pět metrů čtverečních vyrostla stavba s dvojnásobnou užitnou plochou. Architekti namísto klasických horizontálních pohledů těžili nejvíc z vertikál: okna směřují k nebi, stejně jako schodištní tubusy, světlíky a střešní okna.

Namísto obyčejných dveří vedou do jednotlivých pokojů celé interiérové věžičky se schodišti a ze všech pokojů v domě lze vyjít přímo do zahrady. S nesmírnou péčí je do posledního detailu upraveno i okolí domu. Pod stromy našly místo odpočívadla a lavičky, venkovní letní sprcha i přístřešek, pod který lze věšet mokré prádlo, aby se usušilo na čerstvém vzduchu.

Hlavní vchod do domu vede po venkovním schodišti z patra. Za malým zádveřím je velká obytná zóna. Podle chodu hodinových ručiček začíná tradiční částí s podlahou pokrytou tatami, následuje kuchyňská linka s varným ostrůvkem a jídelním stolem, zóna s dětskou hernou a několik pohodlných rozkládacích pohovek potažených kůží.

V přízemí domu navazují jednotlivé pokoje na dispozici v patře. Z hrací části lze sestoupit po schodišti do dětské ložnice, druhý dětský pokoj je naproti. Čtvrtinu koláče půdorysu zabírá ložnice majitelů s šatnou a zbytek vyplňuje sociální zázemí a technická komora.

V domě plném dřevěných dveří s romantizujícími oblouky nechybí množství květin a pokojových rostlin, které vytváří příjemné přírodní vizuální bariéry, stejně jako květované koberečky, plédy a dečky.

Celek nenechává na pochybách, že romantická duše majitelky je s princeznovským konceptem nové rekreační chaty nadmíru spokojena. Masivní dřevo je dominujícím materiálem nejen na nábytku, ale také na podlahách a zútulňuje i jednotlivé privátní pokoje. Bílé a dokonale hladké stěny jsou adekvátním partnerem hutné kresbě masivu.