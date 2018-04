Paní Barbora pracovala jako RTG laborantka v nemocnici. Když ji před třemi roky po dlouhých průtazích operovali, zjistili u ní rakovinu střev. Po úspěšném odstranění nádoru a léčbě se však nemoc vrátila, jen o „kousek“ dál. Vše se zopakovalo, nyní ji čeká třetí operace kvůli rakovině jater.

Původní kuchyň byla prostorná, ale kuchyňská linka nabízela málo úložného prostoru i pracovní plochy.

Přes všechny strasti se maminka tří dětí snaží dívat do budoucnosti s optimismem, má radost z drobností a hlavně ze dvou malých vnoučat, která se narodila měsíc po sobě. Dávají jí sílu žít.

Skvělá maminka a babička je vynikající kuchařka, což oceňuje celá rodina včetně manžela. Jenže kuchyň v rodinném domku, který si s manželem postavili před 23 roky, jí nevyhovuje, už od počátku jí v ní chybí víc pracovního místa i úložného prostoru. Kuchyňská linka je původní, stejně tak dispozice kuchyně, kterou vybavili na tehdejší dobu tak oblíbenou rohovou lavicí a nevelkým jídelním stolem.

Architekti Kamila Douděrová a František Kobližka se statečné paní Barboře pokusili splnit její sen v pondělí 9. dubna v 21:30 v dalším dílu nové série pořadu „Jak se staví sen – extra“ na Primě.

Splněný sen pro maminku

Kuchyň už neodpovídala současným požadavkům, linka byla navíc neefektivně rozmístěna v poměrně velkém prostoru.

Majitelé v ní zopakovali i některé chyby typické pro panelové byty, například sporák v rohu bez možnosti odkládání hrnců po obou stranách.

Dobrým řešením nebyla ani nepraktická rohová lavice. Pokud chce odejít člověk sedící uprostřed, musí nejdříve vstát a odejít jeho soused. Navíc se na lavici dnes už početná rodina prostě nevejde.

A jak se na proměnu dívají designéři Kamila Douděrová a František Kobližka? „Proměna to byla po delší době nepříliš složitá. Hned jsme totiž viděli příčku mezi kuchyní a obývákem, která se nabízela zbourat. Bylo to jediné možné řešení, pokud jsme chtěli vytvořit efektní dispoziční změnu a rozšířit pracovní plochu a úložné prostory v kuchyni.“

Příčku designéři nakonec nezbourali celou, pouze výrazně rozšířili vstup do obývacího pokoje. Místo klasických dveří použili skleněné, které se otevírají posunem do stran po stěnách.

Nový obývací pokoj barevně navazuje na kuchyň, fólie na stropě je po obvodu podsvícená LED pásky.

Výzvou pro autory proměny bylo vytvořit útulné pozitivní prostředí, protože majitelka tráví v kuchyni kvůli své nemoci hodně času. Designéři si od dcery, která žije s rodinou ve stejném domě, předem ověřili, jaké má jejich maminka ráda barvy i styl.

„Snažili jsme se do jejího vkusu vcítit, má ráda i Francii, a tak vznikl nápad s fialovou akcentující barvou. Zazdili jsme dveře do kuchyně, dva vchody byly zbytečné. Osvětlení jsme vyřešili netradičně pomocí napínaných podhledů, které byly po obvodu prosvíceny LED pásky,“ popisují designéři.

Po proměně se nová pohovka ocitla na druhé straně, aby se světlo neodráželo na televizní obrazovce.

Z obývacího pokoje zmizela tmavá stěna. Zatímco pro knihy se našlo místo v nové knihovničce, zbývající věci bude muset rodina přemístit do kuchyně (sklo a porcelán), videokazety pak do skříňky pod televizorem, další pak do jiných místností. V rodinném domě by se prostor měl najít.

Radost nejen paní Barboře udělala i velká markýza na terase na dálkové ovládaní, kterou dostala jako zvláštní bonus. Velkým a milým překvapením bylo pro ni i osobní setkání s jejím oblíbeným zpěvákem Jankem Ledeckým. Ten jí popřál hodně sil a štěstí, aby další operaci úspěšně zvládla. Pozval ji také do divadla na svůj nový muzikál.

Náklady na rekonstrukci a nové vybavení vyšly celkem na 789 427 korun.