Nikola se léčila na psychiatrii, docházela na léčení. Během posledního léčebného pobytu ji našli mrtvou pod skalní vyhlídkou. Nesla si rodinné prokletí, s psychickými problémy se potýkají i její otec a matka. Rodiče jsou rozvedení.

Původní pokoj Nikoly a Adélky

Maminku Lenku duševní onemocnění dostihlo také, léčí se s agorafobií a má endogenní deprese. Kvůli nemoci takřka nevychází z bytu, děsí ji lidé i volný prostor. Navíc jí hrozí odebrání invalidního důchodu. S dcerou Adélkou žije sama, teď se k nim přistěhovala dceřina kamarádka Lucka, která měla velké problémy s novou nevlastní matkou.

Malý byt plný velkého neštěstí

Designéři Zuzana Schubertová a Petr Hodan se museli vyrovnat s malým prostorem, který byl vybaven starým nábytkem, ale také s depresemi, které doslova čišely z každého koutu bytu.

I proto chtěla maminka Lenka, aby se Adélka ocitla v novém a optimističtějším prostředí. Ani ji nenapadlo, že designéři přidají do proměny i její kuchyň a chodbu.

A jak se na proměnu dívají designéři? „Proměna to pro nás byla emotivně asi jedna z nejsilnějších, které jsme dělali. Předem jsme věděli, co rodinu postihlo za smutnou událost. Problém byl i v tom, že v domě z 50. let se ukázalo jako zásadní problém vytápění,“ popisují autoři proměny.

Rodina vytápěla byt starými plynovými kamny, která neměla vyústění pod okny, jak to bývá běžné, ale do komína. Muselo se postupovat hodně opatrně, protože u plynových kamen jsou velmi přísné normy týkající se vložkování komína a různých revizí.

Vzhledem k tomu, že pro rodinu mělo být vše překvapení až do poslední chvíle, veškerá výměna trubek, kamen i revize samotná musely probíhat během proměny, která trvala jen čtyři a půl dne.

„Největší výzvou pro nás bylo přání maminky Lenky udělat Adélce nový pokoj a proměnu tak, aby mohla začít nový život po smrti sestry Nikolky. Bylo to pro nás velmi citlivé. Je těžké vytvořit nový interiér po takové tragédii, kde se máte zbavit věcí po milovaném člověku. Snažit se, aby interiér působil nově, ale zároveň zase ne tak, abychom z něj vytěsnili vzpomínky na Nikolku,“ vysvětlují autoři.

Pracovní stůl pro dvě studentky

Proměnu ladili do moderního stylu, a to hned z několika důvodů. „Byt je hodně malý, bylo třeba použít nábytek s čistými liniemi a nevnášet sem příliš mnoho věcí. Jakýkoli masivní nebo zdobný nábytek by zkrátka nebylo kam dát a byt by působil zahlcený. Druhým důvodem je to, že dcera Adélka je mladá a přála si moderní interiér,“ říká Zuzana Schubertová.

Mamince kuchyň zařídili také moderně a svěže, protože doma tráví většinu času. Obě místnosti na sebe stylově hezky navazují. „Pro celkové osvěžení a propojení místností jsme jako podlahovou krytinu zvolili marmoleum v limetkově zelené barvě, což celý interiér hodně osvěžilo a s použitím bílého nábytku vznikla zajímavá a světlá kombinace, která působí povzbudivě,“ dodává Petr Hodan.

Postel kamarádky Lucky, která nyní bydlí u Adélky a Lenky, protože měla doma velké problémy.

Krytina v dětském pokoji je ze sametového vinylu, který má vlastnosti klasického vinylu, ale navíc je velmi příjemný na dotek, působí tepleji a velmi dobře se udržuje. Adéla má ráda šedou barvu, a tak je její pokoj laděný do bílo-šedé barevnosti s hořčicově žlutými doplňky, aby se do interiéru vnesl optimismus.

Adélce také vadilo, že nemá dostatek prostoru na učení. „Nechali jsme jí tedy vyrobit velký pracovní stůl, kam se vejde i se svou kamarádkou a obě tak mají i dostatek úložného prostoru na učení. Zajímavé v obou místnostech je i stínění oken. Zvolili jsme rolety typu ´zebra´, kde si můžete sami navolit, kolik světla do interiéru vpustíte. Velmi také prospěly celé proměně nové dveře v bílé barvě s elegantním prosklením,“ popisují designéři.

Proměna stála 546 223 korun.

