Rány pendrekem mu zničily zdraví, teď mu garsonku předělali designéři

Do pořadu Jak se staví sen přihlásila Jiřího jeho maminka, která se o padesátiletého syna v plném invalidním důchodu stará. Možná až moc. Když Jiřího v roce 1989 postihly první epileptické záchvaty, lékaři zjistili, že měl v mozku rozšířenou cévu, údery na hlavu vyvolaly (nebo urychlily) příchod nemoci. Operace mozku nepomohla.

Kuchyň v úzké chodbě

Jiří, který pracoval ve zdravotnictví, se nakonec rozešel těsně před svatbou i s přítelkyní (či spíš ona s ním, protože Jiří se jí snažil svatbu vymluvit), a protože ji podezíral, že dcera není jeho, přišel nakonec i o ni, naposledy ji viděl v jejích 14 letech.

Při jednom ze záchvatů si pak dokonce roztříštil čelist, takže dnes má část z platiny, trápí ho i srdce a také deprese. Většinu peněz dává za léky.

Maminka Ivana se o něho stará, pere mu, Jiří k ní často zajde i na jídlo. Zbyl jí ze tří dětí jediný: druhý syn zemřel před třemi lety (což prohloubilo Jiřího deprese), dcera se s rodinou nestýká, je na drogách.

V proměně bytu (Prima v pondělí 12. března ve 21:30) viděla paní Ivana šanci, že syn dostane novou chuť do života a bude samostatnější.

Proměnu si vzali na starost architekti Kamila Douděrová a František Kobližka.

Garsonka pro čtenáře

Jiřího garsonka v Sedlčanech je malá, má zde minimum nábytku, posbíraného z různých zdrojů. Kuchyňská linka Moka v úzké chodbě také něco pamatuje, v bytě chybí i pračka. Jiří miluje knížky, ty si chodí vypůjčovat do místní knihovny.

Designéři se rozhodli pojmout byt jako garsonku pro intelektuála v typicky pánských barvách, šedé, černé a bílé, doplněné o dekor dřeva. Designová knihovna od Rona Arada na zdi představuje zajímavý a osvěžující prvek.

A jak se tedy na proměnu dívají designéři Kamila Douděrová a František Kobližka? „První dojem byl, že nás tady čeká totálka, a to je vždycky pořádný kus práce. Nápad přišel záhy, a to propojit obě místnosti, zvětšit kuchyň a otočit vstup do komplet nové koupelny z chodby,“ popisují architekti.

I zde bojovali s nerovnými stěnami, křivými podlahami, starou elektroinstalací a podobně. „Hlavní problém nás ale potkal v momentě, když jsme začali bourat koupelnu. Stěny oddělující koupelnu od kuchyně a chodby nebyly z cihel, ale z vodorovných panelů spojených nekvalitní maltou. Do takovéto konstrukce prakticky nelze vysekat nový otvor, aniž by někde něco neprasklo,“ vysvětlují Kamila Douděrová a František Kobližka.

Knihovna od známého designéra Rona Arada patří dnes už k designovým ikonám.

Rozhodli se proto pro kompletní demolici a výstavbu nových obvodových stěn. Do obývacího pokoje navrhli kamna na dřevo, naštěstí stávající komín byl vhodný pro jejich zapojení a provoz. Jako hlavní zdroj vytápění zůstávají původní elektrická kamna. Jen v chodbě museli z technických důvodů zachovat dveře pro vstup na půdu, která nepatří k bytu, což je limitovalo v jejím využití.

Odstíny šedé a hnědé na nábytku a podlaze designéři zkombinovali s velkými plochami stěn obloženými překližkou, která má krásnou kresbu přírodního dřeva a dodává interiéru klid. Vše oživují černé, minimalistické doplňky a původní prvky, například obrazy a fotografie.

Celkový pohled do koupelny

„Jiří na nás působil v názorech i mluvě velmi kultivovaně, klidně a sečtěle. To nás přivedlo na myšlenku mu některé texty z jeho oblíbených autorů připomenout viditelně, například na skleněné křídlo posuvných dveří jsme nechali natisknout citáty, které by ho mohly v životě inspirovat a dodat mu potřebnou energii,“ dodávají autoři proměny.

Jiřího snad proměna jeho bytu „probere“ a dodá mu víc chuti do života a také k samostatnosti. Maminka, která žije s novým partnerem, by mu zase mohla začít víc důvěřovat a přestat v něm vidět jen „malého kluka“.