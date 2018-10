Rodina si za městem postavila vilku. Zachránila stromy i peněženku

Manželé svěřili stavbu dvojici architektů tvořících pod značkou OASI. Pietro Ferrari a Francesco Enea Castellanza vymysleli jednoduchý koncept prostého a velmi praktického rodinného domu o celkové rozloze 150 metrů čtverečních.

Ferrari a Castellanza tvrdí, že cílem jejich práce je „oáza“. Pracují tak, aby nově vzniklý prostor poskytoval obyvatelům klid a pohodlí. K vytouženému výsledku vede cesta, která je pro oba architekty stejně důležitá jako finální stavba, často také upravují původní vizi v závislosti na rozpočtu i přáních a časových možnostech klienta.

Novostavba, které kraluje betonová šeď, od samého začátku vzorně pracovala se vzrostlou zelení na pozemku. Dům se stromům přizpůsobil tak, aby nemuselo dojít ke zbytečnému kácení.

Prostý půdorys tří propojených obdélníků odpovídá dělení na tři základní funkční zóny: hlavní obytný prostor s jídelnou a kuchyní svírají z obou stran soukromé pokoje ložnic a sociální zázemí.

Ačkoliv jsou děti majitelů ještě v předškolním věku, už při stavbě bylo myšleno na záložní varianty, které přijdou ke slovu, až dospějí. Část domu lze zcela stavebně oddělit včetně vlastního vchodu tak, aby vzniklo dvougenerační bydlení s maximálním soukromím.

Jedním z nejdůležitějších přání majitelů bylo, aby stavba přiznala materiálovou i tvarovou nadčasovost a nevyžadovala vysoké finanční náklady na údržbu. To, že si majitelé rozhodně nepotrpí na velikášská gesta, ale sledují především praktičnost výsledku, dokazuje i jednoduchý, ale funkční bazén na zahradě, který lze po sezoně snadno sbalit.

Členitost řešení umožnila vznik hned několika přívětivých zelených zákoutí, která však běžný kolemjedoucí při pohledu z ulice nemá šanci odhalit. Dalším bonusem je i západně orientovaná čtyřicetimetrová střešní terasa, která taktéž nabízí možnost dalšího rozšíření obytné plochy.

Velká okna, velkorysé volné plochy, strohá barevnost a minimalistické tvary, takový je pocit z interiéru vilky. Hravost nechybí ani vybavení domu, betonové schodiště do patra zčásti tvoří mobilní dřevěné schůdky, které lze využívat jako sedátko nebo zcela schovat do vylité konstrukce a snadno tak zamezit přístupu dětí do patra.