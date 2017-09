Nejen pivo, ale i hospody umí Češi nejlépe na světě. Svět to ocenil

Ing. arch. Luka Križek *1977 2010 – dokončil studium na ČVUT na, Fakultě architektury Architekt a designér tvořící návrhy od rodinných domů až po veřejné stavby.

Jeho práce je ve velké míře zaměřena na návrhy interiérů pro velké mezinárodní korporáty. V současnosti spolupracuje s českým výrobcem světel společností HALLA, pro které navrhl kolekci světel ARBO.

V červenci 2014 veřejnosti představil širokou kolekci nábytkového designu pod vlastní značkou. 2007 - zakladatel a majitel architektonického kanceláře IO Studio s.r.o.

2004 - spoluzakladatel architektonické kanceláře DOT Architects s.r.o. 2014 - otevření showroomu v Opletalově ulici v Praze, k prezentaci

vlastní kolekce nábytku a světel Ocenění:

2017 Red Dot Award Concept Design 2017 za kolekci světel Clap Clap 2017 Red Dot Award Communication Design 2017 za koncept restaurací Budvarek Budweiser Budvar 2016 Národní cena za architekturu v kategorii: Interiér roku: Multifunkční sál SPŠ Na Třebešíně 2015 ICONIC AWARDS 2015 – Winner: za koncept bankovních poboček ERA pro ČSOB 2015 ICONIC AWARDS 2015 – Winner: za Vodafone Customer Experience Centrum 2015 Restaurant and Bar Design Awards Shortlisted: Red Cafe 2014 German Design Award Nominee 2015: Collection of ARBO Lightings for HALLA 2014 Národní cena za architekturu v kategorii: Interiér roku, čestné uznání: Radegast Brandýs nad Labem 2014 A’ Design Award, Category: Interior Space and Exhibition Design: Vodafone Data Store Flagship 2014 A’ Design Award, Category: Furniture, Decorative Items and Homeware Design: Holan Kitchen 2012 Národní cena za architekturu v kategorii: Interiér roku: Vodafone Customer Experience Centrum