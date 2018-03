Interiér domu pro mladou rodinu rozsvítily barvy i vtipné nápady

Architekti Miroslav Stach a Jana Stachová dispozici novostavby z velké části předělali. Zbouraly se i některé příčky, aby vše dispozičně lépe fungovalo. „Do domu se tak podařilo například dostat i shoz na prádlo z koupelny v horním patře do komory v přízemí,“ upozorňuje architekt Miroslav Stach.

Základem interiéru se stala strohá geometrie a bílá barva v kombinaci s přírodním olejovaným dubem a antracitově šedými plochami jako podkladem pro barevné hrátky v prostoru.

Kuchyňský ostrůvek má atypický tvar.

Interiér byl navržený pro mladý pár s dítětem (a dalším „v plánu“), kterému záleží na každém detailu. Architekti proto vytvořili neutrální kulisu, kterou lze téměř libovolně doplňovat prvky podle vkusu majitelů.

„S klienty byla výborná spolupráce. Jsou velkými fanoušky jednoduchých, čistých linií, nebojí se materiálů, jako jsou například cementové stěrky. Oceňují materiálovou jednoduchost, pro barevně výrazné prvky se nadchli,“ hodnotí spolupráci architektka Jana Stachová. Ta tak fungovala velmi, i díky věkové spřízněnosti všech zúčastněných.

Barevnost a materiály

Architekti ze studia Boq použili bílou barvu jako základ. A to jak na stěnách a vestavěném nábytku, tak na podlaze z cementové stěrky v přízemí domu. To vše v kombinaci s přírodním olejovaným dubem, který se z patra domu přelévá po schodišti až do přízemí, a takříkajíc protíná strohou bílou cementovou stěrku.

Nábytkové kusy navrhli architekti převážně v kombinaci přírodního dubu, antracitových šedých ploch a bílé. Interiér tak balancuje na hranici strohosti v použitých materiálech i tvarosloví nábytku, ale to bylo záměrem, díky kterému dochází k daleko silnějšímu vnímání venkovního prostoru.

Podařilo se i to, že se zahrada stala takřka součástí hlavního obytného prostoru, jako by tvořila nekonečně se měnící živý obraz, který je tím nejsilnějším a nejdůležitějším prvkem celého interiéru.

Veškeré nábytkové kusy (skříně, skříňky, postele, pracovní stůl, kuchyňská linka) byly vyrobeny na míru podle autorského návrhu architektů

Úpravy dispozice

Architekti se k zakázce dostali relativně včas, takže mohli změnit dispozici prostoru a provést i další stavební úpravy.

Podél vstupní chodby navrhli technické zázemí s šatnou a s průchodem do garáže. Je zde i samostatná toaleta. Stěnu, která toto zázemí odděluje od chodby, vyřešili autoři nábytkově, jde o kombinaci pevných panelů a skrytých dveří.

Chodbu přerušuje nástup na schodiště do patra, přičemž celé schodiště i tento nástup jsou z odlišného materiálu než podlaha v přízemí.

Interiér působí i díky barvám mladistvým a svěžím dojmem.

Hlavnímu obytnému prostoru dominuje kuchyňský pracovní ostrůvek v atypickém tvaru, který doplnil kuchyňskou sestavu s pracovní plochou podél celé jedné stěny místnosti. Celý prostor se pak otevírá směrem ven do zahrady.

V patře došlo k výraznější dispoziční úpravě: oproti původním plánům zde vznikly dvě koupelny, jedna pro dětský pokoj a pracovnu/pokoj hosta, druhá jako součást „rodičovského křídla“, ložnice se šatnou. Mezi ložnicí a koupelnou rodičů byl vytvořený průzor z mléčného skla pro navození intimní atmosféry.

„Klienti nám důvěřovali, návrh interiéru včetně celého konceptu, barevného a materiálového řešení, probíhal hladce. Veškeré zařizovací předměty (svítidla, pohovky, stolky, židle a podobně) pořídili buď podle našeho doporučení, nebo si je sami vybrali a poslali nám je ke schválení. Měli jsme tak stavbu pod kontrolou do posledního detailu,“ dodávají na závěr oba autoři.

Koupelna v bílé a šedé - nechybí zde samozřejmě dekor dubu.

Návrh interiéru domu Boq architekti - Ing. arch. Miroslav Stach, Ing. arch. Jana Stachová Jsme mladí architekti, tvůrčí duo. Jsme blázni do architektury, specializujeme se na malé prostory, které si žádají odlišný přístup. Malé byty mají svá specifika, vyžadují komplexní přístup a inovativní myšlení. Je třeba orientovat se na detail, nebát se nápaditých a často neobvyklých řešení. Jedině tak lze docílit toho, že malý byt nabídne plnohodnotné bydlení a nebude jen místem na spaní. Máme svůj styl, za kterým si stojíme, ale rádi se učíme novým věcem a nebojíme se rozšiřovat naše obzory. Nemáme žádné motto, našim cílem je kvalitní architektura, design a spokojený klient, který nás doporučí.

Fotografie: Alexandra Timpau