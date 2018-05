Česká vířivka „vypálila“ Američanům rybník, získala nejvyšší ocenění

Ocenění v podobě černého puntíku uděluje už 67. rokem americká instituce The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. Dvoumístná vířivka LyraiN má navíc na kontě puntíky hned dva, protože už v roce 2016 získala cenu Red Dot Design Award („červený puntík“), udělovanou za inovativní design v německém Essenu.

Lehátka iNwave jako jediná umožňují fixování masážní pozice nohou v různých polohách pro osoby rozdílných výšek postav, včetně možnosti obráceného sezení.

MgA. Filip Streit (Divan Design) spolupracoval na nové vířivce v tandemu s interním designérem USSPA, akademickým sochařem Petrem Slaninou.

Z práce autorů dvou věkově rozdílných generací tak vznikl model české vířivky, která boduje v oborových designových soutěžích a drží se i na prvních místech v prodejnosti. Úspěch v USA je velmi významný, protože právě zde funguje obrovské množství výrobců vířivek, které zde mají obrovskou tradici a oblibu.

„Bohužel drží i prvenství v rekordním počtu kopií od čínských výrobců,“ upozorňuje Kateřina Kadlecová, ředitelka rodinné firmy USSPA z Dolní Dobrouče založené v roce 1994. Firma má jako jediná v oboru v Česku vlastní designérské studio.

„Jsem upřímně šťastná a hrdá, jde o skutečně mimořádný úspěch. Přijímáme je jako ocenění pro designéry i celý vývojový tým. Těší nás, že odborné poroty světových soutěží se nebojí porozumět a hodnotit i složité a technicky vyspělé produkty. Design vnímáme jako cestu k uživatelsky lepším produktům,“ dodává Kateřina Kadlecová.

LyraiN je předobrazem celé nové generace vířivek. Rozvíjí unikátní řešení interiéru s dvěma lehátky, jejichž nové tvarování iNwave je jedním z prvků, které přinášejí nové hydroterapeutické možnosti a větší komfort uživatelům.

Design zde jde ruku v ruce s novými technologiemi vyvinutými v USSPA, které vytvářejí z vířivek chytrá zařízení s uživatelským komfortem.

Program Good Design založili v roce 1950 v Chicagu architekti Eero Saarinen, bratři Eamesové a Edgar Kaufmann Jr. Reprezentuje to nejlepší z designérského oboru a představuje nejlepší produktový design „od lžičky po město“. V ročníku 2017 vybírala odborná porota z několika tisíc přihlášek z 55 zemí světa.

Akad. soch. Petr Slanina (1955) Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti, obor Tvarování výrobků z plastických hmot a VŠUP ve Zlíně, obor Tvarování strojů a nástrojů. V USSPA působí jako kmenový designér od roku 1998. Za tuto dobu je autorem celkem 22 modelů privátních, komerčních a plaveckých spa a spoluautorem nové generace produktů představené v roce 2015, do níž patří i oceněná vířivka LyraiN. Za produkty USSPA byl dvakrát nominován na cenu Akademie designu ČR Czech Grand Design.

Z hlediska designu je mezi inovacemi vířivky Lyra dominantní unikátní tvar lehátka iNwave, které mohou pohodlně využívat osoby bez rozdílu výšky.