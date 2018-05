Světové ceny za design dostal český zubní kartáček i odpadkový koš

Good Design Award Jde o nejprestižnější světové ocenění v oblasti produktového designu, které pořádá The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design ve spolupráci s European Center of Architecture, Art, Design and Urban Studies. Ocenění založili v roce 1950 architekti Eero Saarinen, Charles and Ray Eames a Edgar Kaufmann ml. Hodnotí nové výrobky, které byly navrženy v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe, a to ve více než dvaceti kategoriích.