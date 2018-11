Garsonka pro majitelku dvou psů: své miláčky má v kotci pod postelí

Mladá majitelka své čtyřnohé kamarády miluje (měla je ještě před přestěhováním do Prahy) a pečlivě se o ně stará, ale to neznamená, že by chtěla svůj byt proměnit na psí interiér. Společně s architektem proto vymysleli netradiční řešení, které zajistilo soukromí všem „členům“ domácnosti.

Průběh vestavby: nejdříve bylo nutné postavit kovovou konstrukci alkovny.

Do prostoru byla s pomocí lehkých příček vestavěna alkovna se zvýšeným lůžkem, pod nímž je kotec pro dva malé psy.

Pro ty, kteří mají obavy z „omezování svobody“ čtyřnohých spolubydlících, jen malá poznámka: majitelka je venčí ráno a večer, kolem poledne je bere ven na procházku sousedka, která má vlastního psa. V kotci jsou psi pouze v době nepřítomnosti majitelky nebo v noci.

Jak rozdělit garsonku

Garsoniéru bylo nutné rozdělit na prostor pro spaní, obývací a kuchyňskou část, předsíň (v budoucnu může sloužit jako jídelní kout), důležité bylo vytvořit i místo pro dva malé psy.

Protože prostor má necelých 23 m2, muselo se hledat hodně netradiční řešení. Volba padla na vestavěnou malou alkovnu, jejíž celou plochu zabírá lůžko, pod které byl umístěný „kotec“ pro psy.

Aby příčky zabraly co nejmenší prostor, muselo se zde počítat doslova s každým centimetrem, proto byla pro vestavbu použita novinka, vysokopevnostní desky Habito H. Na rozdíl od jiných typů lze na ně kotvit skříňky či další předměty bez předem nainstalovaných výztuh či výdřev.

Do vestavěné alkovny se podařilo umístit lůžko se šířkou 140 centimetrů. Rám postele je sklopný, aby bylo možné psí kotec snadno udržovat v čistotě. Spací prostor zastřešuje podhled s bodovými světly, předsíň je přisvětlena zaskleným otvorem v čelní stěně.

V prostoru kuchyňky je na stěně alkovny umístěna jedna police, majitelka však počítá i s horními kuchyňskými skříňkami.

Co je alkovna Alkovna je označení pro výklenek, přístěnek místnosti nebo postranní místnost bez oken používané v architektuře. Slovo pochází ze španělského alcoba, které je odvozeno z arabského al-qubba, což znamená kopule. Zdroj: Wikipedie

„Únosnost desky Habito H je až 34 kilogramů na jeden kotevní bod, a to při použití běžného vrutu do dřeva s průměrem pět milimetrů,“ vysvětluje Robert Hošek, garant technické podpory společnosti Rigips, se kterou architekt konzultoval možnost netradičního řešení.

Na její doporučení použil i progresivní systém ochrany rohů, pásky NoCoat, které chrání exponované hrany před mechanickým poškozením. To by hrozilo při standardním provedení rohů pomocí běžných hliníkových lišt.

Rekonstrukce proběhla před několika týdny a zatím vše funguje k úplné spokojenosti majitelky útulného „mini“ bytu i jejích psích kamarádů. A také sousedů, které rozhodně pejsci neruší.