Poradna architekta: jak do garsonky dostat dvoulůžko i rohovou pohovku

„Ráda bych měla rohovou kuchyň kvůli úložnému prostoru, rohovou sedací soupravu pro návštěvy, ale také postel 160×200 centimetrů. Nerada bych se pouštěla do stavebních úprav, má představa je levnější varianta předělů, například panelové závěsy nebo policové díly. Problém jsem měla hlavně s umístěním televize,“ popsala svá přání a představy Monika.

Architekt Hynek Maňák ze studia Maniac Interier pro ni připravil tři varianty řešení.

„Bylo by možné pokoj řešit i s pomocí pódia a dalších na míru vyrobených kusů nábytku, jenže tím by se cena výrazně navýšila. Pokud se chce majitelka vyhnout kvůli nákladům stavebním úpravám, je jasné, že by to mohl být v jejím rozpočtu problém,“ upozorňuje Hynek Maňák.

Pro mladého člověka je podle architekta Maňáka přání mít dvoulůžko i v jednopokojovém bytě logické, navíc je může použít i v dalším větším bytě, který si třeba pořídí s partnerem pro rodinu.

Nákladné vybavení na míru nemusí novému majiteli vyhovovat a v novém interiéru už ztratí své opodstatnění. Mohl by to být zbytečný výdaj. Pokud však majitel už s dalším stěhováním nepočítá, vyplatí se samozřejmě investovat i do finančně náročnějšího řešení, které nabízí dostatečný komfort.

„Problémům s malými byty a umístěním lůžka se věnují i výrobci. Někdo jde cestou subtilní konstrukce nábytku, jako například IKEA. Italští výrobci, třeba Dielle, se zase zaměřují na výrobu lůžek kombinovaných s úložným prostorem. Existují i varianty s ‚výtahem‘, kdy lůžko během dne mizí u stropu (toto řešení najdete zde). Všechno je ale o penězích,“ zdůrazňuje architekt Maňák.

Stávající stav

Varianta A

Za vstupními dveřmi do pokoje jsou šatní skříně, na které navazuje lůžko 160 × 200 cm. Od vstupu může být lůžko opticky odděleno mobilními kontejnery (pokud budou chybět úložné prostory), případně posuvnými japonskými stěnami nebo závěsy. Postel může být nízká, případně s baldachýnem, nebo s úložnými skřínkami nad postelí. Do mezery u okna se vešel malý pracovní stolek.

Sedací souprava je před čelem postele, televizní stěna na stěně naproti. Kuchyňská linka ve tvaru L lemuje stěnu koupelny. Rozkládací jídelní stolek pro dvě až tři osoby stojí v rohu u balkonového okna.

Varianta A Varianta B

Varianta B

Postel zůstala na stejném místě jako v předchozí variantě, sedací souprava je však podél stěny a televizní stěnu tvoří regál v čele postele. Může být středně vysoká, případně na celou výšku místnosti.

„Na rohovou linku navazuje jídelní stůl ve standardní výšce nebo v úrovni kuchyňské pracovní desky se zvýšenými židličkami, které při stolování více osob může doplnit polohovací pracovní židle,“ popisuje architekt Maňák.

Varianta C

Varianta C

Princip postele umístěné v prostoru je obdobný jako u předchozích variant, jen zrcadlově otočený. Vzniká tak větší kout pro rohovou sedací soupravu. Televizní stěnu tvoří opět prostorový regál v čele postele, stejně tak na rohovou kuchyňskou sestavu opět navazuje jídelní stůl.

Chladnička je v tomto případě umístěna na protější stěně vedle šatní skříně, aby hluk kompresoru v noci tolik nerušil spaní.

Lehká konstrukce dvoulůžka (IKEA) počítá s jednoduchým optickým oddělením od zbývající části pokoje.

