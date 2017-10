Z problému výhra. Dům na skalnatém útesu byl tím nejlepším nápadem

Nový domov pro rodinu vytvořily architektky z helsinského studia Mer Arkkitehdit, Julia Hertell, Jenni Hölttä a Paula Leiwo. Zkušenosti nabraly v předchozích kancelářích a troufají si na letní chaty stejně jako na koncertní sály, věnují se navrhování nábytku, výstavnictví i odborným přednáškám. „Kvalita a individualita klienta, pro kterého pracujeme, jsou věci, které nám diktují, jak bude výsledek vypadat, ne povrchní trendy,“ shoduje se v tiskových materiálech tvůrčí trio.

Výsledek musí být nejen krásný a funkční, ale také ekonomicky únosný a ekologický. Při plánování se často musí počítat i s proměnlivým charakterem domu.

Majitelé zatím žijí trvale ve svém helsinském bytě a dům v Hanko využívají jen o víkendech a prázdninách, ale na důchod v něm chtějí žít celoročně. Vilu o výměře 210 metrů čtverečních začali užívat loni na konci května a stihli v ní už uspořádat několik rodinných oslav.

Nejde o první sídlo, které dámy ze studia Mer Arkkitehdit v městečku Hanko zrealizovaly. Inspirace tradicí a poctivou kvalitou staveb let dávno minulých, borovicových lesů a mořských vln, omývajících poetické městečko je znatelná i na této vile.

Dům s trojkřídlým půdorysem leží na jižní části velkorysé zahrady, vedoucí k moři. Původní lázeňskou vilu, ke které zahrada patří a stojí dnes v sousedství, navrhl na konci devatenáctého století slavný finský architekt Theodor Höijerin.

Exteriér vily je obložen stejně jako starší stavby ve čtvrti smrkovým dřevem. Světlá fasáda perfektně ladí se zinkovou střechou, ve které se odráží všechny odstíny oblohy a moře skandinávského letoviska.

Část střechy je upravená jako pochozí zelená zahrada. Skála vstupuje do interiéru jako přirozený doprovod každodenního života a je společně s klidnými výhledy na moře a do zahrady největší dekorací světlého interiéru.

Minimalisticky zařízené interiéry s úložnými prostorami vyrobenými na míru neplánují majitelé nijak zahltit.

Každé křídlo má unikátní výhledy. Z obývacího pokoje se nabízí pohled do dáli na mořskou hladinu, západní trakt s jídelním koutem hledí na moře stejně jako do zeleně a poslední část do soukromí zahrady. Ze všech pokojů lze vyjít ven na dřevěnou terasu, která dům obkružuje a zvětšuje obytnou plochu.

Přízemí vily se vstupem na pláž patří privátní část domu a ložnicím majitelů, v patře se odehrává společenský život. V domě jsou tři koupelny i technické zázemí s prádelnou se samostatným vstupem ze zahrady. Těsně vedle schodiště je instalován jednoduchý výtah, který zatím slouží na dopravení těžkých nákupů do patra, do budoucna ale počítá i s přepravou osob a není tak třeba se obávat pohybu po domě ve zhoršené kondici.

Největším kladem domu je fantastická hra světel, která společně s okolními skálami činí z pobytu ve vile naprosto unikátní a neopakovatelný zážitek. Obrazy a umělecká díla nahrazují výhledy, minimalisticky zařízené interiéry s úložnými prostorami vyrobenými na míru neplánují majitelé nijak zahltit, chtějí si užívat klid, který čistý prostor ve spojení s přírodou přináší.