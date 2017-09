Světová architektura v Česku: zatím ji uvidíte jen ve filmu

Festival termínově navazuje na Den architektury, proběhne tak od 30. září do 4. října. Vybrané snímky uvede propagátor architektury Adam Gebrian. Zakladatelka festivalu architektka Marcela Steinbachová získala v loňském roce za popularizaci tohoto oboru široké veřejnosti titul Architekt roku.

„Festival Film a architektura provokuje diskuse o architektuře a urbanismu prostřednictvím projekcí inovativních autorských dokumentů, experimentálních i hraných filmů,“ vysvětluje Petra Čechová, dramaturgyně festivalu.

Festival tak tvoří několik tematických sekcí, které podléhají kurátorskému výběru. Rozšiřují povědomí o současné kvalitní architektuře, významných architektech a jejich tvorbě, ale také o problematice vizí měst, o sociálních i enviromentálních tématech.

Největším lákadlem šestého ročníku je dlouho očekávaný film Rem o jednom z nejvýznamnějších architektů současnosti, Removi Koolhaasovi, který natočil jeho syn Tomas. Časopis Time Koolhaase zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí světa, například v Dubaji vyprojektovat celé nové město pro půl druhého milionu obyvatel.

Na festivalu bude uvedený v české premiéře v kině Světozor již 20. září jako předzvěst Dne architektury a festivalu Film a architektura. Po filmu následuje Skype rozhovor s jeho tvůrcem Tomasem Koolhaasem, který povede Adam Gebrian. Dokument měl premiéru v září loňského roku na filmovém festivalu v Benátkách.

Pravda o architektonických soutěžích

Další lahůdkou bude španělský film The Competition, který odhaluje zákulisí architektonické soutěže o stavbu muzea v Andoře a umožní pohled do prostředí nejslavnějších architektonických studií vedených osobnostmi jako jsou Jean Nouvel, Frank Gehry, Dominique Perrault, Zaha Hadid či Norman Foster.

Seattle - Public Library - projekt Rema Koolhaase z let 1999 až 2004

Film bude uvedený za osobní účasti režiséra Angela Borrega Cubera, moderování se ujme loňský i letošní kurátor sekce Inspirace Adam Gebrian. Ten doporučuje také film Big Time, jenž představuje dánskou kancelář mezinárodního významu Bjarke Ingels Group. Ta mimo jiné také zpracovala návrh Národní knihovny pro Prahu.

Nejobsáhlejší sekce festivalu bude věnována fotografům architektury. Představí se biografické filmy o fotografech Juliu Shulmanovi, Lucienu Herve, Andreasi Gurském nebo o manželech Becherových. V rámci sekce Archi.Kult, která zahrnuje pozoruhodná díla z dějin kinematografie proslavená také svým architektonickým a scénickým pojetím, bude uvedena legendární Kubrickova 2001: Vesmírná odysea.

Více o festivalu Více informací najdete zde a na facebookových stránkách festivalu. Část festivalu je zdarma. Pořadatelem je spolek KRUH, který se už řadu let věnuje popularizaci architektury v České republice.

Další témata zprostředkují inspirativní příklady ze zahraničí a budou se týkat svobodomyslné tvorby Hermana Hertzbergera, nejvýznamnějšího architekta školních budov nebo možností revitalizace panelových sídlišť a jejich úsporné a efektivní přeměny na dostupné sociální bydlení. V rámci výročí 130 let od narození „otce panelových sídlišť“ Le Corbusiera jsou na programu v sekci Osobnost dva filmy věnované jeho životu a tvorbě.

Jako festivalový warm up bude uvedený v pražském prostoru CAMP Built to last - Relics of Socialist Architecture. Dokumentární projekt je sérií krátkých filmů o sovětské architektuře. Promítá se zdarma již 29. září od 19. hodin.