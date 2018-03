Představují se nejlepší čeští designéři. Podívejte se na jejich tvorbu

Nejlepší designéři ze soutěže Czech Grand Design za rok 2017 se představují na festivalu Best of. Kromě vystavených prací jsou součástí výstavy v kreativním prostoru SmetanaQ v Praze také moderované diskuse, dětské dílny, pop up shop a workshopy pod „taktovkou“ nominovaných designérů.