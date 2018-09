Architektka Jiřičná je pro Brity hvězdou, ocenili ji za celoživotní dílo

Eva Jiřičná • 1939 ve Zlíně Vystudovala architekturu na ĆVUT a na AVU (ateliér architekta Jaroslava Fragnera)

1967 - nastoupila do Ústavu bytové a oděvní kultury

1968 - odjela na stáž do Londýna

profesní kariéru zahájila v Ateliéru Louis de Soisson

1986 zakládá vlastní studio Eva Jiricna Architects

V roce 1990 přijíždí poprvé po emigraci do Prahy

1996 – profesura a ateliér architektury na VŠUP v Praze Je členkou několika královských akademií: pro design, umění a architekturu a majitelkou několika čestných doktorátů. Zasedá v mezinárodních porotách a publikuje v renomovaných časopisech. Nejznámější projekty: s Janem Kaplickým spolupracovala na návrhu obchodního domu Harrods

projekt konstrukce Oranžérie na Pražském hradě

hotel Josef v Praze, první designový hotel ve východní Evropě, je součástí asociace Design Hotels, jež zastupuje více než 170 hotelů ve 40 zemích světa, získal řadu cen - Hot list CondeNast Traveller „Coolest Hotels on the Planet“ 2003, AIA Excellence in Design Award 2003, Best of Realty Hotel, Projects Czech Republic 2003 a Czech Grand Prix Award 2003

pražská kavárna Černá Labuť

lávka pro pěší v Brně

interiéry v Tančícím domě a v novém sídle Britské rady

foyer multifunkční haly Arena

„dvojčata“ - univerzitní a kongresové centrum ve Zlíně

vnitřní úprava gotického kostela sv. Anny na pražském Starém Městě, který slouží jako multikulturní centrum Nadace Vize 97 Václava a Dagmar Havlových.