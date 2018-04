Kuchyň do malých bytů se vejde i do skříňky na kolečkách nebo pod stůl

Trend, který japonská Sanwacompany prosazuje už delší dobu, vychází ze současné situace v bydlení. Do měst přicházejí tisíce i statisíce lidí, kteří potřebují bydlet, jenže prostor ve městech lze vyvažovat zlatem. K tomu lze přičíst i silný nárůst singl domácností.

Atelier Mendini navrhl pro Sanwacompany kuchyň ve skříni.

Japonský minimalismus tuto skutečnost reflektuje po svém: ve spolupráci se světově známými designéry včetně „guru“ nejen italského designu Alessandrem Mendinim nabídl na letošním veletrhu Eurocucina (17. - 22. dubna 2018) kolekci malých kuchyní.

Asi nenadchnou milovníky několikachodových menu, ale pro potřeby malých domácností, které mají k dispozici jen pár metrů čtverečních, jde o vyřešení problému, navíc v designovém a funkčním provedení. Sanwacompany dokonce získala za svou kolekci kuchyní Zvláštní cenu poroty Salone del mobile.

Že totiž lidé potřebují i takové „miniatury“, je bohužel realita. Stačí se podívat na bydlení v různých „kapslích“:

- Lidské sardinky. Betonová roura nabízí nový směr singl bydlení

- Senzační dům ze 70. let nabízí bydlení ve 140 obytných kapslích

- Luxus na 11 metrech čtverečních. Postel, stůl, koupelna, žádný problém

Sklopit, vysunout, zavřít

Malé kuchyňky umístili designéři jak do skříní, tak také do mobilních kontejnerů nebo dokonce do solitérů připomínajících konzolové stolky. Připojení na vodu a odpad lze vyřešit flexi hadicemi. Baterie mohou být sklopné, takže dřez pak můžete uzavřít deskou či prkénkem na krájení, které zvětšuje pracovní plochu. Indukční plotýnka je samozřejmostí.

Kuchyň, která vypadá jako konzolový stolek: stačí však odklopit horní desku a zdvihnout dřezovou baterii. Design YutoRie.

Japonci pamatují dokonce i na rozdílný přístup v Evropě a v Japonsku, proto mají kuchyňky určené pro Evropu pracovní desky ve větší výšce, podle zástupců Sanwacompany nejde jen o výšku postav, ale také o tradici: Japonci se doma zouvají a chodí bosi, pracovní plocha jim tak stačí nižší.

Že v případě japonských miniaturních kuchyní nejde jen o pouhý výstřelek, potvrzuje i první cena za design udělená mezinárodní porotou na SaloneSatellite, výstavě určené pro mladé designéry, která je součástí Salone del mobile.

Získal ji totiž Stefano Carta Vasconcellos z Itálie za svůj projekt Cucina legere (Lehká kuchyň). Nabízí snadnou montáž, kompaktnost a finanční dostupnost. Může být sestavena bez šroubků či náročného hardwaru.