Dvoupodlažní dřevostavba se snadno vytápí i větrá, hluk zde nehrozí

1:00 , aktualizováno 1:00

Po letech náročné práce, za kterou se přestěhovali do města, začali pomalu plánovat návrat do tiché vesnice v nádherném kraji pod Súľovskými skalami. Vždyť kdo by se nechtěl vrátit tam, kde vyrostl, kde to zná, navíc, když je tam tak nádherně? Návštěva byla fotografována pro časopis Home.