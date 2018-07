Kliky, které vypadají jako roxorový drát či Eiffelovka. Podívejte se

Nejoriginálnější inspirace pro design klik se dnes nerodí v ateliérech, ale na zcela nečekaných místech, stačí se podívat například na novinkovou kliku Rocksor, jejíž předlohou se stal obyčejný roxorový drát využívaný jako výztuž do železobetonových konstrukcí.

Klika Rocksor - autorem designu je architekt Stanislav Fiala.

Autora designu kliky, architekta Stanislava Fialu roxorový drát, se kterým se dennodenně setkával na stavbách, zaujal natolik, že jej začal nejprve využívat jako dekoraci a posléze se jej rozhodl převést i do podoby kliky.

„Pro výrobu kliky však nebyla použita ocel, ze které se roxorový drát běžně vyrábí, ale kvalitní masivní mosaz. Může tak nabídnout výběr hned z několika povrchových úprav, od klasické naturální mosazi až po unikátní zrychleně stařenou antique mosaz,“ vysvětluje Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T, jediného českého výrobce designových dveřních klik.

Kromě dveřní kliky je kování Rocksor dostupné i ve variantě madel, okenních kliček i kování na skleněné dveře, což umožňuje dosáhnout sladění jednotlivých prvků v interiéru.

Nemějte strach z neobvyklých materiálů

Své neodmyslitelné místo nacházejí na klikách v poslední době nejenom kvalitní kovy jako mosaz, ale i mnohem neobvyklejší materiály. V kurzu jsou totiž kliky zdařile kombinující kovy například se dřevem či kůží.

Tyto nezvyklé materiály dovedou kliky výrazně oživit, a mají tak šanci oslovit i ty, kterým připadají tradiční kovové kliky příliš obyčejné. Jejich výhodou je navíc i to, že nabízejí široké možnosti sladění s povrchem dveří a dalších prvků v interiéru.

Takovým příkladem je například klika Compasso od italského výrobce Fusital, do jejíž čelní plochy je možné vložit dřevěnou výplň či kůži, nebo klika Mimolimit z dílny M&T s rukojetí z týkového dřeva.

Tím však výčet materiálů využívaných pro výrobu klik rozhodně nekončí. Stále častěji totiž naleznete na klikách i další poněkud netradiční materiál, a to sklo, které dovede proměnit kliky takřka v luxusní šperk. Zajímavý příklad? Třeba mosazná klika Crystal Diamond italské společnosti Olivari, jejíž rukojeť tvoří broušené sklo připomínajícím svým tvarem elegantní brož, či unikátní kování Crystal Glass od českého výrobce kování Holar.

Unikátní kování Crystal Glass od českého výrobce kování Holar

„Elegantní kování Crystal Glass tvoří harmonický celek spojující tradici českého sklářství s moderním funkčním designem. Jednotlivé modely madel byly navrženy v čistých a jednoduchých tvarech vyzdvihujících krásu českého křišťálu a skvěle se doplňují například s celoskleněnými dveřmi,“ uvádí Ing. Eva Čeganová ze společnosti Holar.

Originální inspirace stála také u vzniku kliky Industry Squelette z nerezové oceli. Fascinace industriální architekturou 19. století se totiž pod rukama „klikařů“ zhmotnila v design století jedenadvacátého.

Design novinkové kliky Industry Squelette byl inspirován industriální architekturou minulosti a připomíná například staré ocelové mostní konstrukce. Charakteristického vzhledu průhledné konstrukce s typickými překrývajícími se vzpěrami přitom nebylo možné dosáhnout běžnými technologickými postupy, a tak bylo třeba pro neobvyklou a komplikovanou výrobu kliky oprášit starou ruční technologii.

Vzpěry uvnitř kliky tak nejsou dokonale rovné a rohy perfektně obroušené, avšak právě to dodává klice neuvěřitelně osobitý vzhled, ale přitom nijak nebrání bezpečnému používání.

Kliky Industry Squelette byly inspirován industriální architekturou minulosti a připomínají například staré ocelové mostní konstrukce.

„Díky kvalitní nerezové oceli i použité technologii je navíc klika i přes svoji lehkost velmi pevná a vyznačuje se dlouhou životností. S trochou představivosti ji lze přirovnat například k Eiffelově věži, která i přes své stáří stále stojí a drží,“ dodává s úsměvem Roman Ulich.

Barvám vévodí tmavé maty

A jaké povrchy jsou v současnosti ve světě klik ty nejvíc top? Oblíbené jsou zejména matné povrchy v odstínech zlaté, bronzové či měděné, na vrcholu oblíbenosti se však drží matná černá, kterou můžete vidět nejen na kování, ale i na módních doplňcích, hodinkách, světlech či luxusních autech.

Na své dveře ji můžete dostat například s pomocí kování Mimimal v nové podobě, a to s unikátním 3D drásaným povrchem. „Základem kliky je kvalitní mosaz a povrch pro drásání poskytuje nový matně černý titan. Jde o naprostý světový unikát, se kterým se nemůžete setkat u žádného jiného typu kování.

Za jedinečnou podobou stojí proces pečlivého ručního broušení vytvářející působivý 3D efekt drásaného dřeva, díky kterému klika nejenom působivě vypadá, ale je navíc velmi příjemná i na dotek,“ vysvětluje Roman Ulich.

Nejen designové, ale i technické možnosti klik posouvá vpřed i další novinka, svítící klika z nové kolekce Minimal Black Matt 20 Year Light. Na čelní straně rukojeti kliky je zabudována mikrotrubička, jejíž světlo není ve dne patrné, ale ve tmě se vždy naplno rozzáří a je vidět na vzdálenost až 20 metrů. Vytvoří se tak efektní minimalistický detail, který je nejenom zajímavým designovým prvkem, ale navíc značně usnadňuje orientaci ve ztemnělém prostoru.

Klika, která svítí - pomáhá ve tmě orientaci na vzdálenost až 20 m.

Svítící mikrotrubička navíc nevyžaduje ke svému provozu žádné baterie ani přívodní kabely, a přitom vydrží jasně svítit dvacet let, takže se vůbec nemusíte bát, že by jas během let používání polevil.

Zamaku se vyhněte obloukem

A z jakých materiálů raději nevybírat? Vyvarujte se nekvalitních klik z hliníku či zamaku (slitina hliníku a zinku). Někteří výrobci tyto materiály volí pro jejich velmi snadnou zpracovatelnost. Kliky z nich vyrobené se však vyznačují velmi špatnými technologickými vlastnostmi, příliš dlouho vám tak doma radost dělat nebudou.

Jejich povrch se totiž běžným používáním velmi často brzy poškodí, už po roce běžného používání může být klika zcela „uhlazená“, bez potřebné povrchové úpravy.