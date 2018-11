Postavila si starý dům. Co si myslí ostatní, není důležité

Než mohlo vzniknout toto zabydlené království, bylo potřeba ujít nelehký kus cesty. Schválení projektu dalo zabrat víc, než kdo čekal. A jak to tedy začalo? „Nalezení tohoto pozemku byla taková náhoda, že jí do teď sama nevěřím,“ říká majitelka Andrea.

„Úplně intuitivně jsem do této lokality odbočila jednou po cestě kolem a uviděla tyto pozemky.“ Původní záměr majitele lokality byl postavit zde stejné domy a jednotlivě je rozprodat. Nakonec však od stavby upustil a rozhodl se prodat jednotlivé nezastavěné parcely. Tím ovšem vznikl problém se zastavitelnou plochou.

„Pokud bych například já postavila na svém pozemku velký dům, někdo jiný by stavět třeba vůbec nemohl, protože by překročil koeficient daný pro toto území. Jestliže jsem se tedy nechtěla dané lokality vzdát, bylo jedinou možností vzít jakožto první stavebník v lokalitě vše do svých rukou a najít s pomocí úřadu a zkušeností dodavatelské společnosti konstruktivní řešení. Stálo mě to ve výsledku dost energie. Nakonec jsme však i přes všechny zádrhely dospěli ke zdárnému konci.“

Specifikem domu je hodně omezená zastavitelná plocha. Bylo tedy nutné dobře hospodařit s místem, aby byl prostor účelný a všechno potřebné se vešlo.

„Navrhování domu byla velmi příjemná spolupráce, jelikož jsme s partnerem také z oboru. Dodali jsme skicu dispozice a dodavatelská firma ji překlopila do svého modulu. Myslím, že byl tento proces pro obě strany příjemný. Přesně jsme věděli, co chceme, a odezva firmy na všechny naše podněty byla neuvěřitelně rychlá. Celá příprava projektu běžela velmi hladce.“

Sebepoznáním za lepším bydlením

Ne každý má v životě možnost vyzkoušet si, co mu vyhovuje, a na základě toho stavět. Andrea naštěstí ano, a bylo tak snazší navrhnout si třetí bydlení. „Žila jsem ve velkém podkrovním bytě, což byla taková příprava na dům. Byl zařízen velmi moderně, minimalisticky a s velkým podílem skla. Poté v řadovce, obklopena ne úplně milými sousedy, a toto je výsledek poznání mých životních potřeb ze všech zmíněných fází. Samozřejmě jsou tu také kompromisy, vždy narazíte na něco, co vás nějakým způsobem omezí. Ale nic bych tu zásadě neměnila.“

Zřejmě se shodneme, že styl bydlení je otázkou osobního vkusu. „Do extra moderního resortu mohu jet na dovolenou, ale abych si opravdu odpočinula, potřebuji právě takovou atmosféru, jakou mám nyní doma,“ vysvětluje Andrea. „Tento styl člověk jednoduše musí mít rád. Spousta lidí se divila, proč si stavím ‚starý‘ dům. Chlapi na stavbě jednotlivým místnostem říkali kamrlíky. Chápu to, dnes je všude otevřená kuchyně s obývacím pokojem, ale já sama jsem tento typ dispozice měla a neseděl mi.“

Samotná stavba začala 2. února a 6. srpna se majitelka stěhovala.

Zajímavostí dispozice je schodiště záměrně schované v jejím středu, přístupné z obývacího pokoje. „Nechtěla jsem, aby se zde chodilo ve špinavých botách zvenčí. Celé přízemí se dá obejít kolem dokola.“ Jednotlivé stupně jsou nasvíceny LED pásky. Detaily, jako právě tyto, jsou důležité.

Zařizovací předměty jsou v drtivé většině na míru a naprostý atyp. „Sehnat nábytek do takového interiéru nebylo vůbec snadné. Vše má individuální rozměry a kuchyni jsme si navrhovali sami.“ Dispozice je jinak tradičně rozdělena na klidnější část horního patra a živější denní část v přízemí.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 109,91 m²

109,91 m² Užitná plocha: 162,20 m²

162,20 m² Konstrukční systém: panelový/prefabrikovaný

panelový/prefabrikovaný Teplo a větrání: elektrické podlahové - topné rohože, větrání přirozené

elektrické podlahové - topné rohože, větrání přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,13 W/m²K

0,13 W/m²K Projekt a realizace: MS HAUS, 2015–2016

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.