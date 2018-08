Dům muže, který nezažil MeToo. Ve své posteli měl dvacet tisíc žen

Od padesátých do poloviny sedmdesátých let minulého století byl brutalismus populárním stylem, jehož termín pochází z francouzského překladu slova syrový. Le Corbusier jej popsal jako výběr stavebního materiálu „beton brut“, tedy neopracovaný povrch.

Velkolepá jídelna má výběžek, který je součástí bazénu.

Nejznámějším představitelem losangeleských rodinných obydlí v tomto stylu je neobyčejný dům o rozloze více jak 665 čtverečních metrů postavený na dvou a půl akrech v Bel Air. Začátkem sedmdesátých let minulého století jej architekt David Rich postavil za milion dolarů podle představ Wilta Chamberlaina, 216 centimetrů vysokého basketbalového rekordmana a „sultána“.

Jeho některé sportovní úspěchy jsou dodnes nepřekonané (jako jediný v celé historii NBA nastřílel více než sto bodů v jediném zápase, průměr měl 30,06 bodu na zápas, je druhým nejproduktivnějším hráčem této soutěže, těsně za Michaelem Jordanem, ten dosáhl průměru 30,12 bodu za zápas).

Dům jako pevnost

Na vrcholu kopce stojí dům jako středověká pevnost obklopena vodním příkopem, který nahrazuje bazén s volným přístupem do obývacího pokoje. Je ukázkou odvážné a vzrušující architektury s výhledem na vodní rezervoár a panorama města.

Stal se sofistikovaným vyjádřením brutálního stylu z betonu, ocele a 200 tun říčních balvanů. Uvnitř se jako chrámový baldachýn rozprostírá více jak čtyři patra vysoká místnost ze železa, skla a dřeva, které dominuje krb a schodiště. Vchází se do ní pět metrů vysokými bezpečnostními dveřmi ze železa, které váží tunu.

Součástí prostoru je až dramaticky nízko umístěný obývací pokoj, kulečníkový a televizní kout. Nechybí ani místnost pro smyslnou zábavu s podlahou po celé ploše z vodní matrace. Velkolepá jídelna má výběžek, který je součástí bazénu. Také vybavení domu je výjimečné. Kuchyň má mramorovou podlahou se spotřebiči z nerezové oceli. V patře je hlavním „bodem“ neobvyklá manželská ložnice.

Celkem má nemovitost šest ložnic, šest koupelen, kancelář i průchozí šatny. Nechybí garáž a uzavřené parkoviště pro dvacet vozů či skladovací prostory s řízenou teplotou.

Nad lůžkem v ložnici je zrcadlový strop s otevírací střechou s výhledem na noční oblohu s hvězdami.

Milovník žen

Wilt Chamberlain (* 1936, zemřel na srdeční selhání v roce 1999) popsal svůj životní příběh v knize „View from Above“ publikované v roce 1991. Uvádí v něm, že spal od patnácti let do pětapadesáti s dvaceti tisíci ženami, což vychází přibližně na pět set pohlavních styků za rok.

V každém případě měl štěstí, že koncem minulého tisíciletí obvinění ze sexuálního obtěžování v podobě hnutí MeToo ještě nebylo a na prohřešky v oblasti sexuálního harašení se nehledělo.

Mohl si proto nechat vyprojektovat v hlavní ložnici Kleopatrou inspirované trojúhelníkové jacuzzi s pozlacenými kachličkami, nad postelí zrcadlový strop s otevírací střechou s výhledem na noční oblohu s hvězdami, včetně místnosti pro orgie v přilehlé budově vytapetované fotografiemi nahých žen a kruhovým plyšovým divanem přes celou místnost.

Místnost pro „orgie“ v přilehlé budově je vybavená kruhovým plyšovým divanem přes celou místnost.

Po smrti Chamberlaina byly dalšími majiteli všechny tyto excentrické detaily odstraněny. V interiéru zůstaly jen balkony podél hlavní místnosti, stěny ze skla, nádherné schodiště, teakové obložení interiéru a originální kulečník.

K bývalým majitelům patřili televizní scénáristé, kteří za dům zaplatili v roce 2002 téměř tři miliony dolarů a v poslední době ruský investor Dmitrij Novikov, který dům koupil za 6,5 milionů v roce 2009. Dnes se stavba prodává za takřka devatenáct milionů dolarů bez jakékoliv zmínky o původním majiteli.

Možná i proto, aby v prudérní Americe nevyvolal další vlnu kritiky, kvůli které by se stala nemovitost neprodejnou. Obchod s pozemky v Los Angeles má své cenové standardy vypočítané z místa, hodnoty pozemku a stylu architektury budovy.

Mnoho zájemců přitahují v Hollywoodu nemovitosti celebrit. Makléřka Lida Sanderaová ze Sotheby’s International Reality to vysvětluje jako lidskou touhu po něčem neobvyklém s dotykem slávy: „Chlubit se, že bydlím v domě, který kdysi vlastnil například George Clooney, je obrovský bonus, za který je potřeba pořádně připlatit. Naopak ten, komu nevadí, že se nastěhuje do budovy, ve které bratři Melendezovi zavraždili rodiče, může i hodně ušetřit, přestože jde o nemovitost v nejžádanější lokalitě Beverly Hills.“