Dům ve tvaru srdce vznikal pět let. Výsledek majitele nadchnul

Dům ve tvaru srdce na okraji Havlíčkova Brodu zvítězil nejen v kategorii Soukromý interiér novostavba, ale stal se i absolutním vítězem napříč všemi kategoriemi.

Zahradní pergola z dřevěných trámů kopíruje zvlněný tvar skleněné fasády a vytváří pomyslnou řasu nad “otevřeným okem” domu.

„Zadání investora a jeho koncová parcela na okraji města svou polohou i tvarem byly impulsem a inspirací k vytvoření organické formy pro nový rodinný dům. Projektu jsme začali od první chvíle říkat ´srdce´, protože vzniklý půdorys tento tvar zřetelně evokuje,“ vysvětluje architektka Daniela Polubědovová.

Navrhla nejen architektonickou podobu domu, ale i celý interiér a dokonce i zahradu. Každý detail je pečlivě vypracovaný, a odpovídá tak celkovému konceptu.

Inspirace přírodou

„Přírodní motivy se promítly i do vybavení interiéru nejen ve výběru zvoleného materiálu a barev, jako jsou staré dřevo, přírodní kámen, dřevěné masivní fošny, odstíny světle zelené, blankytně modré či temná zelená, ale i ve tvarosloví designových prvků,“ popisuje autorka.

Třeba kliky či zábradlí jsou odlité z hliníku ve tvaru reálných klacíku či větví, pro kování posloužily lístky břízy. Kladky koupelnových otopných žebříků byly odvozeny z dřevěných špalíků tak věrně, že na nich můžete počítat letokruhy.

Sám investor měl na stavbu s dispozicí 5+kk dva základní požadavky, a to vysoké stropy a také to, aby dům nabízel pocit bezpečí. Sám pak poskytl autorce dva velké benefity: důvěru a čas, nijak na ni nespěchal. Celý projekt od návrhu až po nastěhování tak trval pět let.

Čekání se vyplatilo, třeba i v tom, že po nastěhování byla také zahrada ve stavu „dokončení“, rostliny byly dostatečně vzrostlé. Tomu napomohlo i to, že architektka zvolila nejrůznější trávy, bambusy, popínavé rostliny a kameny. Výsledek tak připomíná japonskou zahradu, navíc vyžaduje minimum údržby.

Daniela Polubědovová vysoce hodnotí spolupráci s investorem, který se zapojil i do realizace stavby, zajistil třeba odlití speciálně navržených klik či zábradlí.

Originální pojetí

V době, kdy většina architektů preferuje „energeticky úsporné“ kostky a kvádry, zvolila Daniela Polubědovová pro dům tvar, který při pohledu shora (či na půdorys) připomíná tvar srdce.

Hlavní obytný prostor s kuchyňským ostrůvkem a velkým jídelním stolem

Dům usadila do svažitého terénu tak, aby jeho spodní část posloužila pro zázemí stavby (je zde umístěna garáž, technologie, dílna, prádelna, sušárna a podobně), horní část slouží jako obytná.

Vedle hlavního obytného prostoru jsou zde další čtyři pokoje, ložnice rodičů, dětský pokoj, pokoj pro hosty a pracovna. Ze všech místností lze vyjít přímo na zahradu, na dřevěnou terasu.

Kování klíčových dírek je odlité podle lístku z břízy, kliky podle větviček.

Organické tvary se promítly také do interiéru, k nepřehlédnutí jsou zejména v kuchyni propojené s jídelní a obývací části.

Dokonce se zde objevily i určité detaily z exteriéru, například povrch skříněk má „vlnkovitý“ povrch (typický pro tvorbu Daniely Polubědovové), obdobný, jaký se objevil na fasádě z odolného cortenového plechu. Ten „nestárne“ a je bezúdržbový.