Dům v prudkém svahu si vyžádal masivní opěrné stěny a odvážnou statiku

Mladá rodina s dětmi si pro život vybrala parcelu v bývalé chatové kolonii, kde dnes vyrůstají nové rodinné domy. Jejich představa o kvalitním bydlení spočívala na základních intencích: komfort, hodně prostoru, hodně světla, účelná moderní architektura bez příkras a zbytečností. Při hledání architekta volba padla na bratislavský ateliér Compass, jehož styl se jim líbil.

Zatímco lokalita se jevila skvěle, pozemek s velkým sklonem a obtížným přístupem zespoda nesliboval jednoduchou výstavbu „na zelené louce“ a řešení se neobešlo bez masivních opěrných stěn a odvážných statických řešení.

Architekti navrhli terasovité uspořádání pozemku a umístili dům ve spodní části, co nejblíže přístupové komunikace. Z ulice se vjíždí po rampě do dvojgaráže, částečně zapuštěné do terénu, před garáží jsou ještě parkovací stání pro dva automobily. Zelená střecha garáže přechází v první terasu, spodní část zahrady, která tvoří rekreační trávník před hlavním obytným prostorem domu.

Vlastní obdélníkový půdorys stavby je orientován ve směru sever–jih. Dominantu přízemí představuje ústřední společný obývací prostor s otevřeným schodištěm do patra. Plně prosklená západní stěna propojuje dům s terasou a dává pocit, že obyvatelé domu žijí v přímém kontaktu se zahradou a s okolím.

Přízemí je dále vybaveno malým pokojem pro hosty a nezbytným zázemím, s garáží jej spojuje jednoduché schodiště.

Druhé podlaží je řešeno čistě geometricky. Z podélné chodby se vchází do tří dětských pokojů a manželské ložnice, na opačné straně (směrem na východ) jsou dvě koupelny, schodiště a šatna. Díky poloze v terénním zářezu lze z chodby vyjít na malou terasu a sejít po schodišti do spodní části zahrady.

Okna otevřená do světa

Záměr maximálně prosvětlit a volně propojit hlavní obytnou část s exteriérem vedl ke specifickému konstrukčnímu řešení. Nad prosklenou západní a jižní obvodovou stěnou probíhá masivní rohový železobetonový překlad enormní délky, podepřený jediným subtilním ocelovým sloupkem.

Z vnějšího pohledu téměř celé přízemí lemuje prosklená plocha, konstrukce hliníkových rámů pokračuje na fasádě až po vstupní partii domu, a vytváří tak jednolitý konstrukční rastr, přispívající k harmonickému vzhledu stavby.

Prosklení je stíněno proti slunci přesahujícím horním podlažím, na jaře a na podzim naopak přináší pasivní solární zisky a má pozitivní efekt na energetickou bilanci domu.

Dům je situován bezprostředně u příjezdové komunikace tak, aby před garáží zbylo místo na dvě parkovací stání.

Technické údaje Zastavěná plocha: 115 m2 + terasy

Užitná plocha: 245,6 m 2

Konstrukce: betonové základové pasy, spodní stavba zdivo z bet. tvarovek (systém ztraceného bednění), keramické zdivo, kontaktní zateplovací systém BAUMIT, stropy a schodiště železobetonové, pultová střecha se sklonem 7°

Výplně otvorů: velkoformátové prosklené plochy pevně zasklené, posuvné a otevíravé (hliníkové rámy, výplně izolačními trojskly), předokenní hliníkové žaluzie na el. pohon, vnitřní dveře dýhované bezfalcové do obložkových zárubní

Vytápění: ústřední, teplovodní podlahové, koupelnové radiátory, zdroj energie tep. čerpadlo země/voda, krb s teplovzdušnými rozvody

Statické řešení: Ing. Martin Blaško

Autoři Compass atelier: Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Juraj Benetín, Ing. arch. Mirka Gašparová, Ing. Peter Cibulka

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Můj dům.