Domek v dělnické kolonii se po přestavbě proměnil na moderní bydlení

Kolonii tvoří řada dvoupodlažních domků z režných cihel s valbovými střechami, tísnících se na úzkých parcelách. Její tvář je poznamenána zubem času a kompilátem více či méně bizarních přístaveb a stavebních úprav všeho druhu, které jsou výsledkem rozmanité „lidové tvořivosti“.

Ostatně nepřeberné množství podobných příkladů nejdeme i v našich starších městských čtvrtích.

Architekt Taro Tsuruta, který byl pověřen přestavbou jednoho domku, se snažil především ctít autentický ráz. Při nezbytném odstranění všeho nehodnotného, zejména zahradního přístavku s pultovou střechou a komínem ve štítě, byly odkryty další stopy historie domu a rekonstrukce se stala malou objevnou výpravou.

„Koncept byl navržen tak, aby byly zachovány historické hodnoty a aby bylo zároveň možné rozpoznat současnost,“ uvádí architekt ve svém komentáři.

Tento záměr jasně sděluje fasáda nové části domu, směřující do zahrady, se stopou starého režného zdiva včetně původní siluety pultové střechy a zazděného okna s cihelnou klenbou.

Moderní dvoupodlažní přístavba s plochou střechou a velkým prosklením pak představuje současný architektonický standard.

Harmonie starého s novým

Pět metrů široký domek prošel především změnou dispozice. Do přízemí se vstupuje z boku úzkou mezerou mezi domky v řadě. Přes miniaturní zádveří se vchází rovnou do obývacího pokoje s krásným trojbokým arkýřem orientovaným do ulice. Tento architektonický prvek, typický pro anglické řadové městské domy, rozšiřuje obytnou plochu a přináší do interiéru více světla.

Kuchyň se přemístila doprostřed dispozice a je volně průchozí do nové části, kde je prosklená jídelna s přímým výstupem na zahradu. Z kuchyně vede vzhůru nový světlík, přivádějící denní světlo do středu více než 12 metrů dlouhé stavby. Odstraněním většiny dveří se sevřené přízemí uvolnilo a prosvětlilo. V patře najdete manželskou ložnici, dva dětské pokoje a WC.

Nově přistavěná část má dřevěný trámový strop, sendvičové obvodové stěny jsou obloženy běleným dřevem a režnými cihlami. Vybavení hlavní ložnice bylo vyrobeno na míru z překližky.

Původní zdivo architekti zkombinovali s moderním režným zdivem Wienerberger Sheerwater Silver Yellow, jehož jemný design nekonkuruje s historickou strukturou. Obvodové stěny jsou sendvičové, z plných nebo dutinových cihel, izolované zevnitř vloženou izolací z fenolické pěny.

Vnitřní povrchy tvoří režné zdivo, dýhované desky nebo sádrokarton, ve staré části klasické bílé omítky. Architekti se snažili rekonstrukci zlevnit, proto dali přednost výrobkům z místního stavebního trhu, kombinovali původní a nové materiály a navrhli jednoduché vestavěné vybavení na míru z MDF desek a dýhované překližky.

Koupelna s mosaznými armaturami, měděnými trubkami, plechovou vanou, betonovou dlažbou a glazovaným obkladem podobným jako v londýnském metru získala autentický industriální ráz.

Poezii historické industriální architektury dotvářejí kromě režných cihel i přiznané lakované ocelové traverzy, měděné armatury, retro-obklady a podobně.

Na odhaleném původním zdivu jsou vidět značky, které tu zanechaly ruce řemeslníků, a svou výpověď budou podávat i nové prvky: přirozeně stárnoucí použité materiály, jako jsou měď či dřevo. Dům bude mít mnoho co vyprávět dalším generacím.

Zdařilá rekonstrukce získala cenu Královského institutu britských architektů (Stephen Lawrence Prize 2016) a rovněž byla vybrána mezi nejlepší projekty soutěže Brick Award 2016.

Autor Taro Tsuruta Původem z Japonska, pracoval s největšími londýnskými architektonickými kancelářemi na velkých projektech. V r. 2006 založil vlastní ateliér Tsuruta Architects. Ve svých návrzích akcentuje výrazně individuální přístup ke klientům, důraz na technologie, světlo, vlastnosti materiálů, kontext a funkčnost v rámci každodenního života.

Brick Award Společnost Wienerberger, největší světový producent stavebních komponent z pálené cihly, vyhlašuje každý druhý rok mezinárodní architektonickou soutěž Brick Award, jejímž cílem je ukázat kvalitu, nadčasovost a široký potenciál tohoto jedinečného, po tisíciletí používaného materiálu. Mezinárodní porota se zaměřuje na originalitu konceptu, architektonickou kvalitu, ekologické a inovativní řešení. Soutěží se v pěti kategoriích: obytné stavby, veřejné stavby, městská vestavba, „re-use“ (revitalizace) a speciální řešení. Výběr oceněných a dalších nejlepších projektů všech kategorií je uveřejněn v exkluzivní publikaci, z níž jsme vybrali i tento příklad zdařilé stavby z kategorie revitalizace.

