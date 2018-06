Rodinný dům musel architekt přizpůsobit předpisům CHKO, úkol zvládl

Původně manželé bydleli v Šenově u Ostravy a postupem času si dům zkonstruovali. Už jim chybělo jen zateplení, ale ještě víc příroda. Zejména hory a čistý vzduch. Pořídit si chatu a udržovat dvě domácnosti naše hostitelka zavrhla, a tak padlo rozhodnutí raději si rovnou postavit nový dům na horách.

Rok hledali pozemek v nejhezčích lokalitách na severní Moravě a nakonec se ocitli v krajině pod Lysou horou. Parcela jim hned padla do oka a oba manželé se na ní jednomyslně shodli. Zbývalo jen zvolit, jak by měl nový dům vypadat.

„Zásadní pro podobu našeho budoucího domu byla skutečnost, že parcela je v chráněné krajinné oblasti, což obnášelo třístránkový seznam regulativů, které se na stavbu v této oblasti vztahují. Takže pořídit si nějaký typový dům nepřipadalo v úvahu a bylo nutné obrátit se na architekta. Po malém výběrovém řízení jsme nakonec oslovili architekta Radima Václavíka a výsledek vidíte sami,“ vysvětluje paní domu.

Nástup architekta

Manželé se v této situaci podle svých slov ocitli na neznámé půdě a poprvé měli možnost poznat, jak architekti pracují. „Architektovi Václavíkovi vděčím za to, že mi pootevřel dveře do svého oboru. Díky němu jsem pochopila, jak propastný je rozdíl mezi architekturou a pouhým stavitelstvím. Přeji všem lidem, kteří staví dům, aby využívali služeb architektů co nejvíc, protože dobrý architekt má dar zhmotnit vaše představy. Nám to ušetřilo mnoho omylů a dnes víme, že v dobře vyprojektovaném a koncepčně dotaženém domě je radost bydlet,“ nešetří chválou majitelka.

„Očekávali jsme, že nám architekt předloží víc návrhů. K našemu překvapení jsme dostali jen jednu studii, ale ta byla perfektní! A do tohoto domu jsme se zamilovali,“ dodává investorka.

Dům v kontextu prostředí

Tvarové pojetí domu na jedné straně vychází z místního tradičního stavitelství, ale zároveň byly do návrhu organicky integrovány moderní prvky bydlení, jako je garáž nebo jídelna s velkým prosklením, propojená s terasou a zahradou.

Architekt použil zajímavý optický trik, díky němuž má dům z horní strany do jisté míry proporci přízemního domu. Ale na spodní straně, kde je zahrada a cesta, vytvořil umělý val, takže spodní podlaží není z prostoru veřejné komunikace vidět.

Velké prosklené plochy, které jsou nekompatibilní s tradiční architekturou, zejména se stavebními regulacemi CHKO, zůstávají skryty za navršeným terénním zlomem, nevidíte je z veřejné komunikace a nemusí se ani příliš stínit.

Před základní hmotu domu architekt důmyslně předsunul jídelnu, což umožnilo otevřít pohled do exteriéru hned ze dvou stran.

Naopak horní okna jsou tradičně členěna, což zjemňuje vzhled domu. Architekt tak maximálně zúročil „zapuštění“ domu do svahu a odbagrovaný materiál využil k vytvoření terénního předělu.

Dispozice a exteriér

Interiér je rozdělen na denní zónu v prvním a noční zónu ve druhém podlaží ležícím v úrovni horní části pozemku. Zádveří je vzhledem ke svažitému terénu v meziúrovni, takže ke vstupu do soukromé zóny nahoře je třeba překonat symbolické tři schody, do přízemí se sestupuje po schodišti dolů.

Zde najdete chodbu, zázemí, pracovnu a hlavní obytný prostor propojený s kuchyní, terasou a zahradou. V horním podlaží jsou dva pokoje, ložnice, šatna, sklad zahradní techniky, garáž s dílnou a vestavěná sauna. Dominantní prvek exteriéru představuje terasa a koupací zahradní jezírko.

V prostorové hře v interiéru povrchy přecházejí jeden v druhý, nebo jsou naopak záměrně odlišeny. Tento koncept podtrhuje přirozené členění obytného prostoru a vychází z možností použitých materiálů, jejich tvarů a členění.

Od samého počátku bylo součástí návrhu domu nechat podkroví nevyužité, díky tomu se architekt vyhnul oknům a vikýřům, které by vypadaly nepatřičně. Nahoře je tedy odvětraný klasický půdní prostor a dům byl zateplený až z úrovně stropu.

Každý doplněk interiéru vybírala majitelka s láskou i pečlivostí. Výsledkem je velmi příjemné prostředí, které ve spojení s okolní krajinou zvyšuje exkluzivitu domu.

Technické údaje Zastavěná plocha: 190 m2 Užitná plocha: 300 m2 Konstrukce: železobetonové základové pasy a betonová deska, zdicí systém Porotherm, obvodové zdivo Porotherm 30 P+D zateplené kontaktním systémem ETICS, keramobetonový strop s vložkami Miako Krovy: krov ze střešních vazníků Gang-Nail se styčníkovými deskami Bova-Nail, střešní krytina – velkoformátové tašky Bramac se sypaným povrchem Vytápění: tepelné čerpadlo systému země/voda, teplovodní podlahové topení, koupelnové žebříky, krb s krbovou vložkou

