Nad řekou si postavili dům, který vypadá jako loď. Povodní se nebojí

Zpívají tu ptáci, šumí jez, občas houkne vlak, u Berounky máte pocit, že se skoro zastavil čas. Zdejší půvabná krajina dodnes neztratila kouzlo, nicméně romantické bydlení přímo u vody má i své zápory. Když je vody moc, nedá se ničím zastavit. Jako před pár lety, valila se směrem k Praze a brala všechno, co jí přišlo do cesty.

Manželé tráví dovolenou nejraději u vody – doma i v zahraničí a odtud je také dřevěná dekorace.

„Zažili jsme povodeň dvakrát po sobě a bylo to psychicky náročné. Všechno bylo pokryté bahnem, většinu věcí jsme museli nakonec vyházet. Jediné, co na tom všem bylo pozitivní, že místní, kteří to tu mají rádi, se semkli, pomáhali jsme si,“ vzpomíná Klára na kalamitu.

Ta tehdy rodině poničila menší dřevěnou chatu na protáhlém pozemku ohraničeném z jedné strany řekou, z druhé železniční tratí. Zůstala v hodně špatném stavu, takže ji nedávno nahradila moderní dvoupodlažní stavba.

Nápad vznikl během jednoho večírku, kdy rodinný přítel a architekt Jiří Pilka z Atelieru Pilka na ubrousek načrtl dům a prvně zhmotnil představu manželů, kteří dodávají: „Vlastně vymyslel takovou loď, která měla naplnit naši lásku k vodě, kde ze všeho nejraději trávíme dovolené.“

Doma na lodi

„S architektem jsme se při projektu pěkně potkali, stejně jako nám se mu líbí moderní domy. Když jsem se zmínila, že nechci, aby dům vypadal jako krabice, nadšeně zareagoval, že nahoře bude kapitánský můstek zaoceánské lodi. Proto máme modrou fasádu, kulatá okna, ochozy a horní dřevěnou palubu,“ vysvětluje Klára.

Přiznává, že kromě vodního živlu má stejně ráda Prahu, kde se narodila a vyrůstala v centru, a že má slabost pro vlaky. „U řeky to mám ráda nejen v létě. V zimě s oblibou pozoruji přes holé koruny stromů teplé světlo lamp na nádraží, které máme za domem. Je to pro mě ideální kompromis. S městem jsem spojená pupeční šňůrou a vlakem jsem v Praze za půl hodiny. Škoda jen, že Berounka není sjízdná, jezdili bychom do práce lodí,“ baví se představou.

Do domu se s rodiči přestěhoval šestnáctiletý syn Albert, dvě dospělé děti už bydlí samostatně.Manžel Radek rád vaří, a to i pro větší společnost. V nové domácnosti si splnil sen. Profesionálně si totiž vybavil kuchyň, v níž má kupříkladu dvě trouby a velký dřez. Prostor je spojený podávacím okénkem se skladem plným pomocníků, jsou tu nejen obyčejné hrnce a pekáče, ale i ty speciální třeba pro vakuové vaření sous-vide.

Dřevo na beton

Protože by byla škoda ochudit majitele o výhledy na řeku, má dům hodně oken. V podkroví připomínajícím horní palubu nechal architekt přiznané smrkové podbití a umístil sem odpočinkovou zónu: ložnici rodičů, synův pokoj, je tu i velká „mořská“ koupelna.

V koupelně v horním podlaží se majitelé cítí celoročně jako u vody díky převládající tyrkysové a velkým lasturám na tapetě.

„Obklady jsem sehnala v jednom zimním výprodeji, nadchla mě tyrkysově modrá. Potom jsem ještě nechala dotónovat stejnou barvu, abychom jí mohli natřít stěny vyzděného pultu pod umývadlem. Do místnosti jsme přidali navíc stropní okno, je tu nyní víc světla. Veškerou sanitu jsme pořídili od výrobce Ravak. Vyhovovalo nám, že koncept Chrome je ucelený, a to od vodovodní baterie přes vanu, dveře do sprchy, bidet až po toaletu, že jsme nemuseli někde nic dál shánět. Kromě toho nám výrobky této značky vyhovovaly už dříve, když jsme bydleli v bytě,“ upřesňuje Klára.

Fototapetu s obřími lasturami, jež podtrhla mořskou náladu, objevila Klára na internetu, když hledala inspiraci pro oživení koupelny.

Podlahy vybrali manželé vinylové v dekoru imitujícím prkna z běleného dubu, což mělo svůj důvod: „Líbí se nám betonové věci a minimalistický styl, což se dřevem dobře ladí. Použili jsme moderní stěrky na schodiště, pult horní koupelny, stěnu v ložnici.“ Jako z betonu působí i typové dveře značky Sapeli v jeho dekoru, navíc modely s kruhovými okny dokonale zapadly do domu připomínajícího loď.

Architekt Jiří Pilka navrhl stavbu na pilotách. Záměrně použil stylové prvky, například ochozy. Před povodní chrání dům také silikonové omítky a omyvatelná fasádní barva.

„Interiér jsme poskládali z,konfekce‘, není tu nic extrémně drahého, hledali jsme především mezi českými značkami. Jediným luxusem jsou kamna s panoramatickým sklem,“ vysvětluje Klára a dodává, že jí v obývacím pokoji, jehož součástí je kuchyňský a jídelní kout, chyběl barevný akcent. Dodal ho skleník, ten repasovala a červeně natřela kamarádka Gabriela Tichá z Patina Wood.

Klára, která se několik let živila jako fotografka, se těší, že na stěnu z cihelných pásků v obývacím pokoji ještě pověsí černobílé fotografie.

Připravený na tisíc let

Když Křížovi stavěli dům, bydleli střídavě v maringotce na zahradě a v pražském bytě. „Rádi na to vzpomínáme. Bylo to provizorní bydlení jen na osmi metrech čtverečních, ale velká romantika. Všechno probíhalo bez problémů. Najali jsme si kvalitní stavební firmu Mitol, stavební dozor a Radek dojížděl stavbu kontrolovat. Interiér nám potom dodělal švagr,“ říká Klára. Dům stojí na železobetonových pilotech a jeho přízemí je,evakuační‘, aby se to při povodni obešlo bez velkých ztrát.

První podlaží je nad hladinou tisícileté vody. Řešení počítá s tím, že voda by vystoupala maximálně pod strop přízemí, respektive pod úroveň podlahy obývacího pokoje. Technologie pro vytápění včetně tepelného čerpadla jsou umístěné nahoře. Základová čára je zvýšena o 50 centimetrů, aby projekt splnil protipovodňové limity.

Součástí obývacího pokoje v prvním podlaží je kuchyň a s příručním skladem je spojená podávacím okénkem. Vinylová krytina na podlaze imituje prkna, nad pracovní desku manželé vybrali keramický dekorativní obklad. Aby nechyběla barva, stojí tu repasovaný červený skleník.

Dům je poměrně vysoký, kvůli šířce pozemku totiž bylo nutné zachovat půdorys původní chaty 7×11 metrů. Architekt pracoval s moderními materiály chránícími před vodou, např. silikonovými omítkami. Fasáda je omyvatelná, stejnou barvou jsou natřeny i sloupy.

„Bahno bychom pak spláchli wapkou. Kromě toho jsme si pro jistotu udělali se sousedy v plotě společnou branku směrem k nádraží. Kdyby náhodou, jen vyběhneme nahoru k vlaku,“ shrnuje opatření Klára.