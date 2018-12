Vymyslel dům, který dodnes slouží studentům jako učebnice architektury

Richard Neutra * 8. dubna 1892 ve Vídni, zemřel 16. dubna 1970 ve Wuppertalu. Neutra byl rakousko-americký architekt židovského původu. Jeho stavby se staly symbolem moderní architektury 50. let 20. století. Je nositelem Zlaté medaile AIA. Do roku 1917 studoval na Technische Hochschule ve Vídni u Adolfa Loose. Také byl ovlivněn Ottou Wagnerem. V letech 1921 až 1922 pracoval pro Ericha Mendelsohna v Berlíně a v roce 1923 emigroval do Spojených států, kde pokračoval v práci na několika projektech s krajanem Rudolphem Schindllerem, u kterého si zřídil svou vlastní praxi. Určitou dobu pracoval s Frankem Loydem Wrightem, od kterého převzal koncept rodinných domů s otevřenou dispozicí. Pak si otevřel svou vlastní praxi spolu s manželkou Dione v Los Angeles. Od roku roku 1965 tvořil ve spolupráci se synem Dionem. Zdroj: Wikipedia