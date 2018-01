Dům město zamítlo. Rodina projekt překopala, teď se jim bydlí úžasně

„Jsme přestěhovaní teprve dva týdny a zabydlujeme se, i když to tak na první pohled nevypadá. Již ve fázi návrhu nám náš projektant doporučil pro spolupráci designérské studio, které navrhlo interiér,“ vysvětluje majitel.

Majitelé i návrhářky sdíleli stejné preference - lásku ke dřevu, přírodu, ekologii a barvy. Designérky připravily tři varianty návrhu. Finální podobu měli manželé navrženou a odsouhlasenou velmi brzy.

V podstatě věděli, jaké budou dlaždice v koupelně ještě dřív, než se koplo na pozemku. Pro spoustu jejich přátel bylo překvapivé, jak je dům již při kolaudaci dotažený. Nastěhovali se do stavby, kde bylo vše z 90 procent hotové.

Člověk míní, úřad mění

„Naším přáním byl nízkoenergetický moderní dům, který kombinuje přírodní materiály. Jednoduchý moderní a střídmý styl. Úplně na začátku jsme chtěli dům přízemní se zahradou na jih. Ovšem pak nám město začalo diktovat jeho vzhled i polohu,“ říká majitel.

Úředníci chtěli, aby se dodržela uliční čára a aby byl objekt alespoň částečně patrový. S tím manželé vůbec nepočítali. Jak to tak ale bývá, všechno má svoje plusy a mínusy. Nakonec vzniklo patro s prostornou galerií a teráska, která je během celého léta v příjemném stínu, zatímco zahrada je zalitá sluncem.

Dřevostavba pro majitele byla jasná volba, i když je širší rodina zrazovala, protože tuto technologii nezná a nemá k ní důvěru. „Tíhneme k přírodě, máme rádi dřevo a samozřejmě rychlost výstavby je také silný argument. Jsme spokojeni, že jsme se rozhodli právě takhle,“ přiznávají.

Původní architektonický návrh vypracovávali s někým jiným, ale pak objevili firmu, která jim velmi padla do noty, a rozhodli se pro změnu. Líbilo se jim, že to není společnost, která musí „nasekat“ desítky domů, ale postaví jen nějaké množství, na které stačí, a udělá je kvalitně.

„Bylo to hodně o důvěře. Nikdy jsme žádný dům nestavěli. Na začátku jsme hodně chodili po výstavách, vybírali jsme si různé firmy, povídali si o technologiích a hodně jsme v tom plavali. Někdo říká, že je dobrý pasivní dům, nízkoenergetický, někdo že difuzně uzavřený, někdo zase difuzně otevřený, spousta inovací a technologií. Nakonec máme konstrukci difuzně uzavřenou, prověřenou blower door testem (metoda na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy a díky tomu i k zjištění energetické náročnosti stavby),“ vysvětluje majitel.

Veškerá realizace byla na dodavateli, subdodavatelsky si manželé zajišťovali pouze truhláře, sanitu a schodiště. Zbytečně se do procesu nevkládali, spíš zajistili kontakty a celkovou koordinaci nechali na firmě. Bylo potřeba vždy navázat na jiné procesy a mít potřebnou připravenost pro danou věc, takže celková koordinace byla zásadní. Něco takového zajišťovat vedle vlastní práce a rodiny bylo nemyslitelné.

Krytý prostor pro auta, ale také praktická dílna a úložný prostor jsou v této části domu. Vyložit náklad a přejít od auta domů suchou nohou zajištěno.

„Rodinný dům podle individuálního návrhu musel respektovat přísný regulativ a především uliční čáru, která nám přikazovala natočit dům na severní stranu. Proto jsme se při návrhu snažili dům co nejvíce prosklít do ulice na jižní stranu,“ říká Lukáš Černík ze stavební firmy.

Když přijde řeč na technologie

Teplá voda pro vytápění i ostatní spotřebu, je ohřívaná tepelným čerpadlem a kumulovaná v bojleru. Po domě je teplo rozvedeno pomocí teplovodního podlahového vytápění. Krb je převážně pro atmosféru, ale může posloužit jako doplňkový zdroj tepla.

Jak se bude dům chovat v pořádné pravé zimě, teprve uvidí. Snad jediné, co je v souvislosti s čerpadlem překvapilo je, že ohřívá užitkovou vodu v rámci vhodného poměru efektivity a ekologie pouze na teplotu 45 stupňů.

„Čistě z hlediska komfortu by nám někdy bylo příjemné mít vodu více horkou, a tak možná přibude topná spirála pro dohřev. Vzduchotechniku s rekuperací jsme nakonec nezvolili. Chceme dýchat co nejpřirozenější vzduch. Prostě to, co je venku,“ říká majitel.

V hlavní koupelně rodičů má své místo také sauna a náladové osvětlení, kterým je možné vytvářet různorodou atmosféru.

Pečlivě vyladěn zvenku i zevnitř

„Interiér si moc užíváme. Bylo krásné se dívat, jak se návrh z vizualizací proměňuje v realitu. Měli jsme vlastního truhláře, který vyrobil celou kuchyň i obývák. Nábytek je z dýhy a už celý proces výběru byl úžasný. Mohli jsme si přímo vybrat strom, barvu dřeva i počet suků. Dýha je z jednoho konkrétního stromu a její kresba všude elegantně navazuje. Je to zatím hodně čerstvé, ale bydlí se nám tu úžasně.“

Však na lepší se vždy dobře zvyká. Měli sice pěkný byt, ale když chtěli například jít ven s dětmi, museli připravit hromadu věcí pomalu na celý den. Všechno sbalit, vzít kočár. „Tady jen otevřeme dveře na zahradu a děti si mohou hrát venku, v bezpečném prostoru, kde o nich máme přehled. Zahrada je prostě tou největší hodnotou,“ pochvaluje si majitel.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

Zastavěná plocha: 221 m 2

Užitná plocha: 192 m 2

Konstrukční systém: skeletová konstrukce

Skladba stěny: Lucern eko plus

Teplo a větrání: tepelné čerpadlo voda-vzduch

Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,136 W/m 2 K

K Projekt a realizace: Lucern stav

