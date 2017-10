Bílý štuk a omítku odmítli. Obklopili se dřevem od podlahy až ke stropu

„Vybrali jsme si prvního architekta a zaplatili studii domu. Ale pak jsme pochopili, že máme tak přesnou a vlastně neměnnou představu o domově, že ho našimi požadavky spíše trápíme. Že to, co chceme my, není jeho styl. Možná to bylo tím, že se ani nepřišel podívat na parcelu. Možná jsme se jen duchovně nepotkali,“ vysvětluje majitel.

Soulad našli až s architektkou, která nejenže navrhla dům i s vedlejšími objekty - pergola, sauna, garážové stání a bazén, ale i jeho interiér do nejmenších detailů včetně nábytku a různých praktických vychytávek.

„Líbila se nám svým komplexním přístupem k zakázce. Postarala se i o autorský dozor během realizace stavby a výběr zařizovacích předmětů: sanity, podlah, armatur, vypínačů, svítidel, střešní krytiny, okapů, prostě všeho, co bylo třeba.“

S volbou dodavatele si dejte záležet

Původně chtěli stavět současně s příbuznými na sousedících tisícimetrových pozemcích. „Oni si to ale rozmysleli a my přikoupili jejich parcelu a k tomu ještě vzdálený cíp se vzrostlými ořešáky od jiného majitele. Ve výsledku jsme získali plochu skoro tři tisíce metrů čtverečních, na kterých mohla vzniknout tahle úžasná zahrada,“ vysvětluje majitel.

Co se týká provedení domu, uvažovali manželé zprvu o klasické sloupkové konstrukci. Měli ale obavu, aby nevybrali firmu, která ty sloupky a OSB desky jen tak nějak zpytlíkuje. Pak dostali od jiného stavebníka doporučení na dodavatele stavby, který používá technologii CLT panelů, a po setkání se zástupcem firmy se jednoznačně rozhodli pro tento stavební systém.

„Tato technologie díky přesnému opracování panelů již ve výrobě zásadně eliminuje chyby na stavbě, je dobře predikovatelná a pak se nám líbilo, že použitím panelu už je rovnou vyřešená interiérová stěna ve finální podobě. A my jsme chtěli dřevo maximálně přiznat,“ říká investor.

Vybraná firma dodala hrubou stavbu, včetně střechy a fasády. Na základovou desku, přípojky a zbývající subdodávky řemesel si majitelé najali jinou firmu, která koordinovala práce také velice dobře.

Trouba je schovaná ve skříni, kterou lze nejen otevřít do stran, ale dvířka se dají ještě plně zasunout do stěny. Na ni navazuje dětský koutek.

„A nebylo to nic jednoduchého, protože jsme měli specifické požadavky, jako třeba bezfalcové dveře z masivu nebo dveře v chodbách, které jsou až do stropu a navíc zajíždějí v kolejnici do stěny. Také jsme nechtěli žádné soklové lišty. Pro úplný klid jsme si najali technický dozor, a to pána velice zkušeného a precizního, který na obě firmy dohlížel jako supervizor.“

Panel, to je něco extra

Při stavbě majitelům jednou napršelo do domu, protože vichřice utrhla zakrývací folii ze střechy. „Naštěstí jsme byli ve fázi hrubé stavby, tedy stály jen panely na základové desce. Zprvu jsme byli dost vyděšení, protože panely byly nasáklé vodou. Ale zástupce dodavatele hrubé stavby nás uklidnil s tím, že voda je jen ve vrchní vrstvě panelu a s vlhkostí se popasuje,“ popisuje situaci majitel.

A skutečně, žádná větší škoda nenastala a dnes to není nikde vidět. Kdyby byl panel sendvičový jen na bázi dřeva, tak to patrně dopadlo mnohem hůř. Masivní dřevěný panel se i při extrémní vlhkostní zátěži zachoval výrazně lépe.

Snem majitelů bylo bydlet ve dřevě, avšak bez rustikálních prvků. Jednoduše a moderně, mít spoustu vestavěného úložného prostoru tak, aby zůstal dostatek volného místa k životu jak rodičům, tak i dětským obyvatelům domu.

Otázka rozdělení prostoru na každodenní, rodinný v přízemí a pracovní, hrací a hostinský v podkroví logicky vyvstala během přípravné fáze projektu. Toto řešení se nakonec ukázalo jako velice praktické.

Pohledové panely zdobí interiér celého domu. Matně bílá, průhledná lazura jim dává sametový vzhled a decentně se potkává s dubovou podlahou potaženou průhledným filmem lazury šedé, betonovou stěrkou na stěně i na krbové obestavbě.

„Nejvíce oceňuji spolupráci a trpělivost investora i všech zúčastněných. Jedině s jejich nadhledem jsme dokázali dotáhnout detaily a všechna řešení na míru tak, aby celek domu, jeho obálka i interiér vytvořily harmonický celek,“ doplňuje architektka Lucia Kocmanová.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 160 m 2

160 m Užitná plocha: 194 m 2

194 m Konstrukční systém: Novatop System - CLT panel

Novatop System - CLT panel Vytápění: Viessmann podlahové teplovodní k ombinované s elektrokotlem, solární panely, doplňkově krb

Viessmann ombinované s elektrokotlem, solární panely, doplňkově krb Větrání: řízené s rekuperací tepla Atrea

řízené s rekuperací tepla Atrea Součinitel prostupu tepla stěnou: U= 0,19 W/m 2 K

U= 0,19 W/m K Architektonicka studie: Mgr. art. Lucia Kocmanová

Mgr. art. Lucia Kocmanová Projekt: Ing. Petr Kohoutek / RD Project & Partners

Ing. Petr Kohoutek / RD Project & Partners Realizace: Drevostavby MC Novák s. r. o.

Drevostavby MC Novák s. r. o. Subdodávky: Monolit s. r. o.

Monolit s. r. o. Technicky dozor investora: Ing. Vlastimil Havrda

Ing. Vlastimil Havrda Realizace zahrady: Arboreus

Arboreus Projekt bazénu: Ing. Dušan Štětina

Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.