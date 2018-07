Dům ve svahu si navrhli sami. Převýšení sedm metrů rodina hravě zvládá

Není volba takového pozemku trochu masochismem?

Bezesporu... Ale když ona cena byla tak lákavá. O prohlídku projevilo zájem čtyřiatřicet zájemců. Jenže když pak přijeli a viděli ten nálety zarostlý krpál, tak je touha přešla. Mě ale hned napadlo, že by bylo skvělé mít na tom svahu klouzačku. A teď, když už je náš, o ní skutečně uvažujeme. Ten svah nedaleko Hradce Králové si ji prostě zaslouží. Druhou myšlenkou bylo, kolik asi stojí domovní výtah.

Tak schválně, kolik, jestli to není tajné?

Třikrát víc, než parcela samotná. Ale to teď nemusíme řešit. Zatím to bereme jako dobré fitko a v případě nutnosti máme příjezd na pozemek i shora.

Měli jste už tehdy nějakou vizi domu?

Nechtěli jsme se upínat na předem vybranou dispozici nebo vzhled domu. Omezovalo by nás to ve výběru pozemku. Jak vidíte, tak se to vyplatilo. Věděli jsme jen, že chceme dva dětské pokoje s koupelnu pro děti poblíž, vlastní koupelnu s prostorným sprchovým koutem u ložnice a mým přáním byla prostorná šatna.

Čím byl ovlivněný ten atypický vzhled?

Tvar domu se musel podřídit hned dvěma specifickým vlastnostem pozemku. Jednak délce devadesát metrů k poměrně malé čtrnáctimetrové šířce, a pak ona svažitost byla velkou výzvou. Na čtyřech metrech délky je skoro sedm metrů převýšení. Všechny okolní stavby jsou umístěné u přístupové komunikace, tedy ve spodní části pozemků, a kvůli veliké svažitosti užívají horní části jen jako zahrádky nebo vůbec. Naším přáním bylo navržení takové dispozice, která by vybízela k plnohodnotnému užívání celé plochy parcely. Logicky z toho vyplynulo uspořádání stavby, kde spodní část přilehlá ke komunikaci slouží k parkování vozidel, ve svahu je situována hlavní obytná zóna a horní, plochá část je využívána jako odpočinkový prostor zahrady. Při této dispozici je velkým bonusem krásný výhled do kraje vysoko nad ostatními střechami.

Dům je tedy individuálním návrhem?

Ano, navrhla jsem ho já a manžel připomínkoval. Nicméně výsledku předcházelo pět jiných návrhů dispozic a tvarových řešení, která zohledňovala nejen naše přání, ale požadavky územního plánu.

Jak velkou roli hrálo ve volbě dřevostavby to, že jste profesí projektantka?

Nahlížení na různé technologie výstavby z profesního hlediska má jednu velkou výhodu, máte více informací, máte srovnání a nepodléháte mýtům. Řádně navržená a realizovaná dřevostavba má velmi dlouhou životnost a ve výsledku každý dům musí splňovat stejné, normou dané parametry, ať už jde o dům z cihel nebo ze dřeva. Dřevostavba je tedy hlavně o pocitu, a nám bylo dřevo příjemnější. Dřevostavbu jsme nicméně volili i z důvodu složitosti stavby a jejího umístění v terénu. Konstrukčně bylo jednodušší a cenově výhodnější realizovat stavbu jako dřevostavbu na pilotách.

Co bylo pro vás největším oříškem?

Už samotná studie mi dala zabrat, vymyšlení vhodné dispozice, která by vyhovovala našim požadavkům a zároveň respektovala specifika parcely. Projekčně jsme pak museli zvažovat vhodné založení stavby ve svažitém terénu, kde byla nakonec zvolena kombinace opěrné stěny a pilot, a nadimenzování stavby na pasivní standard. Podmínkou bylo rovněž zakomponování výtahové šachty do dispozice, aby bylo možno v budoucnu instalovat onen domovní výtah pro komfortnější a zejména bezbariérový přístup do domu.

A ty ukloněné trámy nad terasou?

Vidíte, to bych skoro zapomněla. No, radost ze mě statik právě neměl. Jenže mně i manželovi se takový konstrukční prvek líbil a nechtěli jsme z něj ustoupit. S výsledkem jsme velice spokojeni.

Dřevostavbu si manželé navrhli sami.

Jak dlouho jste takovou složitost stavěli, kolik dřeva na ni padlo?

Od prvního kopnutí do země osm měsíců. Dodavatel stavby sice zpočátku hudroval nad její složitostí, ale všechno se podařilo bez komplikací dokončit. Svoji roli v tom hrál i fakt, že jsme celou stavbu nechali udělat na klíč. Nechtěli jsme nic rozdělovat a řešit. Vše prostě „pod jednou střechou“. Co se týká materiálu, dům spolkl dvaatřicet kubíků dřeva.

Vidím, že máte krbová kamna. Řešíte jimi topení?

Ne, ta jsou jen obyčejná, na efekt. Topení a větrání zajišťuje aktivní rekuperační jednotka s čerpadlem vzduch-vzduch a přičleněnou klimatizací. Vše automaticky hlídají teplotní čidla v jednotlivých místnostech s možností separátní regulace na požadovanou úroveň a dálkovým ovládáním přes aplikaci. Ohřev vody zajišťuje energie z fotovoltaických panelů, jen v případě špatného počasí je voda dohřívána elektrickou patronou v nádrži. Je příjemné, když se nemusíme starat o to, jestli máme zatopit nebo vyvětrat, a v domě je konstantní teplota.

Jste spokojeni s roční spotřebou energie? Máte srovnání oproti minulému bydlení?

Na elektřinu u nás jedou všechny spotřebiče a s náklady na spotřebu jsme spokojeni. Své samo sebou dělá pasivní dimenze, měsíční spotřeba elektřiny vychází v nákladech zhruba na dvanáct set korun.

Kdybyste měli stavět znovu, změnili byste něco?

Zde funguje pracovní deformace. Již v průběhu realizace jsem dostávala nápady, jak by to všechno mohlo být jinak, ale šlo především o vzhled domu. Jinak s dřevostavbou je spokojenost naprostá; bydlení je v ní skvělé. Určitě bychom ji každému doporučili.

V ostrůvku je spousta úložného prostoru a k dispozici je také velká spíž.

Existuje podle vás dostatek informací ke dřevostavbám?

Informací je dostatek, ale je i přemíra dezinformací. V dnešní době, kdy každý je expert na všechno a stavařem se nazve každý, kdo si doma obložil koupelnu, není jednoduché se v informacích vyznat. Základem je najít si projektanta, který své profesi rozumí, dokáže vám vysvětlit výhody a nevýhody daných systémů a do ničeho vás netlačí. Konec konců, v domě bude bydlet investor, ne projektant, a on si také musí být svým rozhodnutím jist.

Technické parametry:

Typ domu: pasivní

pasivní Dotace: Nová zelená úsporám B1

Nová zelená úsporám B1 Zastavěná plocha: 218,69 m² (včetně terasy)

218,69 m² (včetně terasy) Užitná plocha: 143,96 m² (vnitřní část), 276,45 m² (včetně terasy)

143,96 m² (vnitřní část), 276,45 m² (včetně terasy) Konstrukční systém: difuzně uzavřená dřevostavba Two-by-Four, založená na železobetonových pilotech a železobetonové opěrné stěně

difuzně uzavřená dřevostavba Two-by-Four, založená na železobetonových pilotech a železobetonové opěrné stěně Teplo: aktivní rekuperační jednotka s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, teplovzdušné vytápění, koupelny: otopné žebříky na elektřinu, fotovoltaické panely

aktivní rekuperační jednotka s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, teplovzdušné vytápění, koupelny: otopné žebříky na elektřinu, fotovoltaické panely Větrání: řízené s rekuperací

řízené s rekuperací Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,102 W/(m 2 ·K)

U = 0,102 W/(m ·K) Autor studie a projektu: Michaela Ondřejka Menoušková, A-styl atelier

Michaela Ondřejka Menoušková, A-styl atelier Realizační firma: 2016, A-dům

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.