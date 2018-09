Usedlost v Krkonoších postavili za tři dny. Už sedm let dobře slouží

Zažívá svoji první životní etapu, teprve v té další bude stálým příbytkem majitelů. Než nastane správný čas, je dům zatím pronajímán. Území, kde stojí, již spadá pod správu Krkonošského národního parku, jelikož je v blízkosti chráněné oblasti. Proto byly místní regulativy poměrně přísné.

Počet podlaží, tvar střechy a typ krytiny, stejně jako dřevěné obložení musely naplnit nekompromisní parametry, aby vzhled zdejší lokality zůstal nenarušen.

Pro území v těsném okolí domu byl vytvořen urbanistický projekt, na nějž je vydáno územní rozhodnutí. Tento projekt člení jednotlivé parcely, stanovuje umístění staveb i další parametry.

Řešení dané oblasti tak má logiku jako celek, i když domy vznikají po jednom a postupně. Projekt této dřevostavby je součástí širšího řešení.

Místo setkávání

Velká kuchyně a jídelní stůl mají pojmout velkou rodinu. Mnoho navíc není třeba, proto ohnisko společného setkávání zaujímá větší podlažní plochu než samotný obývací pokoj.

Dispoziční jednoduchost vládne celému domu. Obytnou přízemní část s obývacím pokojem, kuchyní, jídelnou, ložnicí a zázemím doplňují v horním patře dva prostorné pokoje se samostatnými koupelnami. Ideální nejen pro režim pronájmu, ale také pro rodinné návštěvy, kdy má každý svoje soukromí.

Jaké by to bylo bydlení v horách bez skutečného ohně v kamnech. Když ovšem nezažehnou, neznamená to, že bude zima. O teplo se stará ještě teplovodní podlahové topení, které lze zapnout i na dálku. Když tedy majitelé vědí, že dorazí, a chtějí přijít do vyhřátého domova, stačí si topení zapnout čtyři hodiny předem.

Energetická nenáročnost je v souladu s ideou rozumného bydlení bez horentních nákladů na provoz. Ztráty jsou pět kilowattů, takže postačuje elektrický kotel o výkonu šest kilowattů.

Z papíru do reality

První den výstavby v období blížící se zimy vzniklo na základové desce přízemí, druhý den první patro a třetí den byla stavba uzavřena a mohly pokračovat dokončovací práce jednotlivých profesí.

Den otevřených dřevostaveb V sobotu 6. října 2018 proběhne po celé České republice v době od 10 do 17 hodin Den otevřených dřevostaveb. Podrobné informace a seznam otevřených domů členů Asociace dodavatelů montovaných domů najdete na www.dendrevostaveb.cz.

Pak vše přikryla sněhová peřina, která proměnila dopravu na pozemek v napínavou hru, kdo z koho.

V době sněhových nadílek naštěstí už stavba byla pod střechou a probíhaly pouze dokončovací práce. Výstavba montované dřevostavby má díky své rychlosti navrch i v těchto náročnějších klimatických podmínkách.

Technické parametry:

Typ domu: Le Harmony 2 (2010), nízkoenergetický

Le Harmony 2 (2010), nízkoenergetický Skladba stěny: Thermo-Protect Optimum

Thermo-Protect Optimum Zastavěná plocha: 83,19 m²

83,19 m² Kryté stání: 28,48 m²

28,48 m² Užitná plocha: 131,59 m²

131,59 m² Konstrukční systém: montovaná konstrukce v systému Haas Fertigbau

montovaná konstrukce v systému Haas Fertigbau Vytápění: teplovodní podlahové, zdroj tepla elektrický kotel

teplovodní podlahové, zdroj tepla elektrický kotel Ohřev TUV: elektrický

elektrický Projekt: Pils Projekt, Plzeň, 03/2011

Pils Projekt, Plzeň, 03/2011 Realizace: Haas Fertigbau, 07-10/2011

Haas Fertigbau, 07-10/2011 Součinitel prostupu tepla: U=0,17 W/m2K

Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.