Typový dům byl dobrou volbou. Stékající vodě z polí se šikovně vyhnul

Není první svého druhu. Je totiž typový a jeho první prototyp obývá sám autor – architekt. Hanka s Karlem si tak mohli dům prohlédnout, mluvit s někým, kdo jej několik let užívá a navíc sám tento dům projektuje. Do tohoto konceptu pak promítli své potřeby a přání pramenící mimo jiné z odlišné životní fáze.

Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Objekt se dokonce povedlo velmi výhodně usadit na pozemek vůči světovým stranám. Kromě drobných dispozičních změn přibyla oproti původnímu projektu garsonka, garážové stání a zahradní domek opatřené zelenými plochými střechami.

A jak se vůbec dostali k této partě odborníků? „Znali jsme kluky již z veletrhů. I když v té době ještě neměli portfolio tak bohaté, měli jsme je uložené v paměti. A to natolik, že byli jediní, s kým jsme nakonec jednali. Nehledali jsme jiný typ domu ani konstrukce. Otázka byla jen, jak bude stavba ve výsledku vypadat,“ vysvětluje Hanka.

Díky zálibě v dřevostavbách měli Hanka s Karlem natolik ujasněno, co chtějí, že celý proces postupoval velmi rychle. „Po tom, co jsme měli možnost vidět na vlastní oči dům našeho architekta, nebylo pochyb, že chceme právě ten. Když projektování začalo, obešli jsme spolu s architektem sousedy, abychom se dozvěděli všechna moudra. Třeba co je trápilo v době stavby. Považuji to za perfektní způsob, jak získat důležité informace před realizací domu.“

Dozvěděli se například o vodě stékající z polí, která tu už leckoho potrápila. Na základě této informace dům založili na patkách, což se ukázalo jako velmi dobré řešení. Kromě toho se mohli se sousedy seznámit. „Předali jsme na sebe kontakt a pobídli je, aby se na nás neváhali obrátit s jakýmkoli nekomfortem, který by pro ně při stavbě domu nastal. Říkali jsme si, že se nechceme nastěhovat do místa, kde se třeba hned v této první fázi vytvoří nějaká nepříjemná situace,“ vzpomíná Hanka.

Zahrada nové doby

Zahrada je založená v duchu udržitelnosti a celostního přístupu. Nenajdete tu žádné zakopané fólie nebo chemii na hubení plevele. Cílem bylo navázat na charakter místa. Měla být mimo jiné jedlá a přívětivá pro zvířata, což se povedlo na jedničku.

Biotop byl podmíněn dostatečně vysokou hladinou podzemní vody. „Přijde nám neekologické vytvářet si nádrž ke koupání a plnit ji pak pitnou vodou,“ říká Hanka. Základní koncept zahrady vytvořili majitelé sami za pomocí odborných rad a nyní je čas vyčkat, až se zahrada rozroste. Teprve se ukáže, jak bude fungovat. Je třeba pořádnou zimu, aby prošla celým cyklem. Ta poslední byla příliš mírná.

„Jsem vděčná i za zelené střechy. Pomocným stavbám, jako je garážové stání a zahradní domek dodávají úplně jinou kvalitu. Vrátili jsme kus přírodě a každopádně cítíme chladivý efekt v létě. Mají úžasnou izolační schopnost, navíc jsou krásné. Je zde spousta hmyzu, čmeláci, ptáci. Dešťová voda, která steče ze střechy, je pak shromážděna v nádrži a použita k zalévání. Koloběh vody tedy zůstává na pozemku.“

Doma nekončí na hranici parcely

Kvalitu života dělá také prostředí, ve kterém je dům posazen. Pozemek k jeho budoucím majitelům přišel obrovskou náhodou. V obci je nyní stavební uzávěra, takže v blízké době nevyrostou další domy, který by charakter místa změnily. Zdejší komunita tu bezvadně funguje. Vzájemné hlídání dětí nebo sdílení přebytků úrody je samozřejmostí, stejně jako pestré akce v průběhu roku. Čilý komunitní život podporuje i starosta. Zkrátka bonus k bydlení doslova za odměnu.

Jeden plynoucí nedělený prostor zahrnuje i pracovnu. Majitelé jsou většinou v domě sami, dveře nejsou třeba.

Rozhovor s Hankou, majitelkou domu

Čím vás získaly právě dřevostavby a masivní dřevěné panely?Dřevostavby jsme sledovali zhruba deset let, protože se nám jako domy líbily. Bylo to ještě v době, kdy jsme ani nepřemýšleli o stavbě domu. Chodili jsme na všechny veletrhy dřevostaveb a sledovali trh v Čechách. Zajímalo nás, jak se to všechno posouvá, a měli jsme radost, že se dřevostavby objevují víc a zlepšuje se povědomí lidí. Když nastal moment rozhodování, bylo jasno. Konstrukci z masivních panelů vybral můj muž, který je stavař a měl tyto věci nastudované. Z jeho pohledu to byl nejlepší systém, s nímž měl dobré zkušenosti i z vlastní praxe. Vedl také hodně debat s architekty ohledně rekuperace, zateplení a dalších technických řešeních. Já věděla, že chci dřevostavbu se všemi pro ni typickými užitnými vlastnostmi a pohledové dřevo na některých stěnách.

Dny pasivních domů 2018 Majitelé zvou zájemce o pasivní bydlení do svých domů Od pátku 9. 11. do neděle 11. 11. (10 -18 hod) se můžete majitelů i stavitelů zpřístupněných pasivních domů v celé České republice zeptat, jak se jim v energeticky úsporných domech žije, jak takový dům funguje a jak se staví. Akci pořádá Centrum pasivního domu.

Jaká místa v domě patří mezi vaše oblíbená?

Určitě obě terasy, pozorovatelna s výhledem na severní straně domu, jídelní stůl a celá obytná plocha v přízemí s pracovnou i terasou, která je po celý rok využívána na maximum. V létě, ale i v zimě, kdykoli to počasí umožňuje.

Architekt se zhostil i návrhu interiéru, je to tak?

Ano, požádali jsme ho o to, protože dům dobře zná a my jsme zase věděli, co potřebujeme a jak jej chceme užívat. On sám v domě funguje jinak, bydlí se dvěma malými dětmi, ale povedlo se mu překlopit svou perspektivu a podívat se na interiér našima očima.

Dodavatelská firma realizovala objekt pouze do fáze hrubé stavby. Jste s tímto rozhodnutím spokojeni?

Protože můj muž je stavař, chtěl nějakým způsobem zbytek stavby zdárně dovést ke konci a alespoň její část zrealizovat. Shodou okolností se podařilo, že dům dokončovala stejná parta lidí, jaká jej začínala, což bylo veliké štěstí. Už měli dům v rukou a znali ho. Musím ale říct, že pokud by manžel nebyl z oboru, tuhle variantu bych určitě nedoporučila. Myslím, že pak má naprosto smysl si sjednat stavbu na klíč. Cenově navíc toto řešení nevychází o nic levněji.

Technické parametry:

Typ domu: A – mimořádně úsporná

A – mimořádně úsporná Zastavěná plocha: 150 m²

150 m² Užitná plocha: 163,59 m²

163,59 m² Konstrukční systém: základ platforma ze Steico nosníků; nosný systém lepené masivní dřevěné panely Novatop Solid tl. 84 mm; plochá střecha Steico SJ; sedlová střecha sbíjené (styčníkové) vazníky

základ platforma ze Steico nosníků; nosný systém lepené masivní dřevěné panely Novatop Solid tl. 84 mm; plochá střecha Steico SJ; sedlová střecha sbíjené (styčníkové) vazníky Teplo a větrání: elektrické topné kabely v podlaze; větrací jednotka Fenix Systemair Save VTR 300/B L s elektrickým ohřívačem přívodního vzduchu; ohřev užitkové vody pomocí tepelného čerpadla a elektrické topné patrony

elektrické topné kabely v podlaze; větrací jednotka Fenix Systemair Save VTR 300/B L s elektrickým ohřívačem přívodního vzduchu; ohřev užitkové vody pomocí tepelného čerpadla a elektrické topné patrony Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,13 W/m 2 .K

0,13 W/m .K Návrh domu: Ing. arch. Jakub Loučka

Ing. arch. Jakub Loučka Realizace: Novahome / 3AE s.r.o., 2016

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.