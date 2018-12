Pohádka z Brd. Parta přijela v říjnu a před Vánoci se rodina stěhovala

„Pro stavbu samotnou jsme oslovili několik firem,“ uvádí Tomáš. „Ale jistotu jsme nabyli až po návštěvě majitele jedné z nich. Ten nám přišel svým přístupem, trpělivým vysvětlováním a lidskostí jako nejdůvěryhodnější. Prostě jsme si padli do noty a my přehodnotili zděnou stavbu na dřevostavbu, což byla jejich firemní specializace.“

Následovala návštěva jednoho z referenčních domů. „Ten nám ale připadal moc velký, i když máme tři děti,“ říká Tomáš. „Požádali jsme tedy, zda by šel projekt předělat podle našich individuálních potřeb, a k našemu překvapení s tím firma neměla problém. Ujistila nás tak v tom, že jsme zvolili dobrého dodavatele.“

Od firmy dostali několik návrhů, které ještě několikrát v detailech upravovali, jako třeba posun vnitřní stěny, umístění spíže, zvětšení zádveří a přirozené provětrávání okny, které je v podbrdských podmínkách naprosto dostačující. Když váhali, jaký materiál nebo řešení zvolit, vždycky jim ze stavební firmy poradili a vysvětlili srozumitelně, proč to ano a toto už ne.

Celkově byli spokojeni, a protože jednání firmy bylo vstřícné a férové, dohodli se na dodávce na klíč. Montážní parta přijela v říjnu k již připravené základové desce a do dvou dnů měli hotovou hrubou stavbu. „Nejvíc nás překvapilo, jak měli práci perfektně synchronizovanou, přestože nešlo o typový projekt, který by měli nacvičený.“

Šéf party – vedoucí stavby byl šikovný člověk, odborník, který vše organizoval, a parta montážníků byla pak dobře sehraná. Nebyly žádné prostoje, nikde nevznikly chyby.

Dodavatel stavby se snažil dodržet termín a předat dům k nastěhování do Vánoc, jak si Tomáš se Soňou přáli. Nakonec to zvládli o týden dříve. Když majitelé pak dům procházeli, nenašli nic, u čeho by si řekli: to jsme měli udělat jinak.



Vinylová krytina anhydritové podlahy imituje dřevo, které je v pravé podobě vidět v obložení průchodu z jídelny do obýváku a ve stropech dětských pokojů v patře.

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 149 m²

149 m² Užitná plocha: 170 m²

170 m² Konstrukční systém: sendvičová panelová Vario Diffu, difuzně otevřená skladba

sendvičová panelová Vario Diffu, difuzně otevřená skladba Teplo: tepelné čerpadlo, podlahové teplovodní vytápění, doplňkově krb

tepelné čerpadlo, podlahové teplovodní vytápění, doplňkově krb Větrání: přirozené

přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,17 W/m²K

0,17 W/m²K Autor projektu: Ing. arch. Petr Vrána

Ing. arch. Petr Vrána Realizace: Vario Vila s. r. o., 2016

