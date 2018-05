Tento dům se staví i zásluhou čtenářů iDNES.cz. Podívejte se

Příběh ochrnutého Aleše a jeho rodiny se třemi malými děvčátky (více čtěte zde) vyvolal u čtenářů obrovskou odezvu.

Proč dům pro Aleše Alešovi praskla céva v mozku, téměř zemřel. Přežil, ale zůstal ochrnutý. Jen pár dnů před touto tragédií se rodina nastěhovala na nezateplenou půdu (a bez vytápění) v domě Alešových rodičů s tím, že si prostor zrekonstruuje. K této dohodě došlo kvůli tomu, že Aleš zaplatil část dluhů, které udělala matka a hrozilo, že rodičům dům zabaví exekutor. Aleš se rozhodl zbývající dluhy splácet. Netušil, do jaké situace se dostane. Jeho současný invalidní důchod tak slouží na úhradu dluhů. Místo vděku přišly nepříjemné spory, takže i úřady uznaly, že soužití není možné.

Na účtu se díky nim a nadacím objevilo kolem 1 900 000 korun, takže redakci napadla až „hříšná“ myšlenka: když soužití s rodiči v domě není možné a bezbariérový byt nelze v kraji získat, tak proč nepostavit bezbariérový domek?

Tedy pokud se najde firma, která se místo zisku spokojí s dobrým pocitem, že pomohla rodině v nouzi. Z částky se musela odečíst i cena pozemku o ploše 800 m2 (200 tisíc korun).

Oslovených firem byla celá řada, ale teprve brněnská společnost Avanta Systeme se rozhodla pomoci. Připravila projekt dřevostavby s dispozicí 4+kk a obytnou plochou přibližně 90 m2 (zastavěná plocha je necelých 110 m2).

Pro Avantu to byl velký risk, rozpočet na dům byl 2 700 000, takže přes pomoc dodavatelů zůstala část nákladů na ní. Navíc projednávání případné pomoci ze strany dodavatelů zabralo spoustu času a práce, vždyť na stavbě se podílelo kolem 30 firem a organizací, bylo nutné jednat s desítkami lidí.

„Byl a je to pro nás velky krok do neznáma a velká zodpovědnost,“ říká Ing. arch. Petr Vala, jednatel společnosti Avanta Systeme.

Stavba respektuje Alešovo těžké postižení i finanční možnosti rodiny na pozdější provozní náklady domu, zejména pokud jde o vytápění.

Když stavba pospíchá

Rodina Městeckých potřebovala bydlet v bezbariérovém interiéru co nejdříve, i proto byla zvolena dřevostavba, přesněji stavba s lehkým dřevěným skeletem a s výplní tepelnou izolaci z minerálních vláken. Montáž z prefabrikovaných stěnových dílců zkrátila výrazně čas i dobu otevřenosti stavby. Stěnové i střešní prvky se zkompletovaly během jediného týdne.

Velmi důležitá byla i kvalita izolací a zvolený způsob vytápění. Rodina se třemi děvčátky ve věku 2,5 až osm let, které si ještě s oblibou hrají na podlaze, pacient na vozíku a k tomu občas docela drsné podnebí podhůří Železných hor, to vše (včetně omezených příjmů rodiny) se muselo zohlednit.

Zhotovení projektu domu a vyřízení ohlášení stavby včetně všech potřebných podkladů trvalo přibližně tři a půl měsíce. V polovině listopadu se začalo s betonovou základovou konstrukcí, na konci ledna se téměř dokončila hrubá stavba. Pokud nedojde ke komplikacím, koncem dubna či na začátku května se bude moci rodina nastěhovat.

Proč beton

Na prvním místě bylo samozřejmě nutné vytvořit klasickou betonovou základovou konstrukci. Do vykopaných rýh provedených do nezámrzné hloubky a zároveň minimálně 40 cm do původního rostlého terénu (kvůli vyšší svažitosti pozemku) byla vylita monolitická konstrukce z betonu včetně svislé ocelové výztuže. Na listopadovou víkendovou akci přišli pomoci zdarma jak Alešovi kamarádi, tak také pracovníci Avanty, a to včetně lidí z kanceláře (o brigádě více zde).

Budoucí obývací pokoj a kuchyňský kout. Vstup do místnosti řeší posuvné dveře do pouzdra.

A proč padla volba na klasické betonové základy, nikoli na konstrukci na patkách, nadzemních pasech, případně na zemních vrutech? „Toto řešení u staveb pro trvalé a dlouhodobé bydlení vhodné není, musí se mimo jiné řešit nezámrzným způsobem všechny instalační prostupy a také vytvořit dostatečně tuhou a únosnou konstrukci podlahy, která se pak řeší jako stropní konstrukce. Je nutné zabezpečit dostatečnou tepelnou izolaci a trvalé krytí zespodu. Nakonec tak bývá toto řešení finančně náročnější než klasický beton,“ vysvětluje architekt Petr Vala.

Po vylití betonových pasů se následně vystavěla konstrukce z tvárnic ztraceného bednění (Prefa Brno), které bylo následně armováno (vodorovně i svisle) a prolito betonem.

Hrubá stavba z panelů

Pro dům Městeckých zvolila Avanta Systeme montáž z prefabrikovaných stěnových dílců, které byly vyrobeny přesně na míru předem ve výrobní hale. „Montáž stěnových panelů na stavbě jsme zvládli za jeden den,“ říká hrdě stavbyvedoucí Radek Havránek.

Dveřní pouzdra pro posuvné dveře byla použita u většiny místností.

Na zakládací dřevěné prahy se postupně ukotvily jednotlivé nosné stěny domu. Stěnové dílce z masivních KVH hranolů se zateplením minerální vatou tloušťky 140 mm jsou opatřené z vnitřní strany parotěsnou fólií pro zajištění nepropustnosti obálky budovy pro vodní páry, včetně ztužujícího opláštění z materiálu dřevoštěpkových desek OSB (dodavatel Sortimenter) a konstrukčních sádrových desek Rigistabil od společnosti Rigips. Stěnové nosné panely v horní části vzájemně propojí vodorovné ztužující „věncové“ hranoly.

Pak přišla na řadu montáž vazníkového krovu (Penti prefab), který se na stavbu opět dodal jako prefabrikované dílce. „Díky této prefabrikaci se hrubá stavba domu včetně instalace pojistné difúzní fólie na krovu dokončila přibližně za čtyři pracovní dny,“ říká Petr Vala.

Následně na stavbaře čekalo klasické střešní souvrství (dvouplášťová střešní skladba), v tomto případě se jako střešní krytina použila taška Tegalit (Bramac). Klempířské prvky jsou také z klasického materiálu, titanzinku (Proex 2000).

Komín pro připojení krbových kamen je sestavený z prefabrikovaných vícevrstvých nerezových dílců.

Jako vnější kontaktní zateplení obálky stavby se použil polystyren EPS (Isover). Osadila se okna a vstupní dveře (Stavoprojekta Brno). Okna jsou plastová, šesti komorová s izolačním trojsklem, včetně systémového ošetření připojovací spáry.

Teplo domova

Pro vytápění byla zvolena podlahová elektrická topná fólie, ale předpisy vyžadují i další zdroj vytápění. Řešení bylo jasné: krbová kamna. Komín pro jejich připojení je opět sestavený z prefabrikovaných vícevrstvých nerezových dílců včetně vrstvy tepelné izolace (firma Messy).

„U bungalovů často používáme zavěšení těchto dílců na střešní vazníkovou konstrukci nad otopné těleso (krbová kamna) bez nutnosti protažení komínu až na zem. Lze tak dosáhnout úspory místa, financí a také lepší vzhled,“ prozrazuje architekt Vala.

Hlavní „tíhu“ vytápění ovšem ponesou elektrické topné folie Heatmax Carbon Fabric umístěné pod podlahou v celé ploše domu. Na tyto fólie poskytuje jihokorejský výrobce Nexwarm Ltd. nadstandardní záruku. Nabízejí sálavý způsob vytápění, který je komfortní a pro člověka nanejvýš přirozený.

Systém podlahového vytápění elektrickými topnými fóliemi je velice jednoduchý. Lze je snadno upravit na míru do jakékoliv místnosti, určující je pouze velikost tepelné ztráty objektu a požadavek, aby teplota podlahy nepřekročila nastavenou limitní teplotu. V obytných místnostech nesmí být teplota podlahy vyšší jak 27 °C.

Velkou výhodou tohoto způsobu vytápění jsou prakticky nulové nároky na provoz a údržbu. Odpadají revize nutné u kotlů a komínů a další náklady, které jsou běžné u jiných topných systémů.

„Pro vytápění elektrickými topnými fóliemi lze použít téměř jakýkoliv typ podlahové krytiny, který ovšem musí být certifikovaný pro podlahové topení,“ upozorňuje Ing.Petr Háger, jednatel společnosti Nexwarm.CZ.

Topné fólie mají minimální výšku, pokládka je velmi rychlá a ideální právě pro dřevostavby, kde se nepoužívají mokré procesy.

Elektrické topné fólie Heatmax Carbon Fabric odolávají mechanickému poškození a případné opravy fólie jsou jednoduché. „Pokud by vám například fólii poničil nešikovný řemeslník třeba vrtačkou, lze opravu provést snadno a pouze v místě poškození,“ vysvětluje Petr Háger.

Sálavý způsob vytápění elektrickými topnými fóliemi je úsporný. Obavy z vysokých nákladů na vytápění, které si mnozí pamatují ještě z „éry elektrických přímotopů“, jsou tak zbytečné, protože tepelné ztráty současných novostaveb jsou v porovnání se staršími domy výrazně nižší.

„Pro příklad: tepelná ztráta běžného rodinného domu je dnes okolo 4 kW, což odpovídá přibližně výkonu dvou rychlovarných konvic. Náklady na vytápění domu Městeckých by se tak měly pohybovat kolem 9,5 tisíce za rok,“ tvrdí Petr Háger.

Pro vytápění elektrickými topnými fóliemi je možné získat výhodný přímotopný elektrický tarif D57d. Cena za kWh je u tohoto tarifu výrazně nižší v porovnání s průměrnou elektrickou sazbou pro domácnost, což je pro rodinu Městeckých velmi důležité. Údržba je nulová. Pro uživatele je příjemné i to, že zde nedochází k víření prachu. Kdo má doma alergika, ví, jak jej může polétavý prach potrápit.

Pro efektivní vytápění elektrickými topnými fóliemi je důležitá účinná a přesná regulace, která je navržená programovatelnými termostaty umístěnými v každé místnosti. Termostaty lze ovládat manuálně nebo přes mobilní aplikaci.

„Maminka tak bude moci dětem v tomto domě nastavit jednoduše teplotu v každé místnosti, včetně koupelny, přesně podle potřeby. Nebude se muset o nic starat a přitom bude mít v každém okamžiku přehled o provozu celého domu,“ dodává Háger. O montáž elektrických fólií a termostatů se postará firma SmartVytápění.cz, která dlouhodobě spolupracuje s dodavatelem fólií, společností Nexwarm.CZ.

Pohledy: dům pro rodinu Městeckých

Velké poděkování patří i firmám, které přispěly ke snížení nákladů na stavbu: mnohé věnovaly materiál či vybavení zcela zdarma, jiné poskytly výraznou slevu.