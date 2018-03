Soutěž pátým rokem vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, výsledky byly vyhlášeny ve čtvrtek 22. března na konferenci sdružení ve Valticích na Břeclavsku. V závěrečné nominaci bylo šest objektů ve dvou kategoriích včetně Werichovy vily v Praze.

Starostové obou obcí očekávají, že jim cena pomůže v turistickém ruchu a propagaci. Starosta Bystré nad Jizerou Lukáš Nesvadba řekl, že sehnat peníze na opravu mostu trvalo obci zhruba desetiletí.

„Most byl v havarijním stavu, oprava se zdařila. Doufáme, že to přiláká turisty do naší malé obce,“ uvedl starosta vsi se 115 obyvateli. Most je kulturní památkou.

Dřevěný most přes Jizeru v Bystré nad Jizerou má podle odborníků unikátní konstrukci. V České republice jsou pouze dva mosty obdobné konstrukce - věšadlového systému.

Trojúhelníkové věšadlo je však jediné. Most nechal vybudovat v roce 1922 mlynář Janoušek pro dopravu obilí do svého mlýna. Konstrukce, opláštění a dekorativní prvky jsou i přes některé drobné opravy v minulosti dochovány v původní podobě. Oprava mostu skončila v roce 2017, zavřený byl kvůli havarijnímu stavu pět let.

Most jako celek přenesl jeřáb na břeh, kde odborníci opravili nosnou konstrukci. Opravy prováděli za použití klasických tesařských postupů. Mezitím bylo sanováno založení pilíře metodou tryskové injektáže a prováděna obnova opěr mostu.

Z menších oprav uspěla kaple ukřižování v Jiřetíně pod Jedlovou. Počátky poutního místa jsou spojeny s legendou o sedmi bratrech rodu Donátů z Jiřetína a zázračných uzdraveních u dřevěného kříže po přímluvě Ježíše.

V letech 1759 až 1764 bylo postaveno zásluhou místního faráře 11 dobových zděných kapliček s reliéfními výjevy, kaple Povýšení sv. Kříže, kaple Božího hrobu a Getsemanská zahrada. Křížová cesta byla posvěcena 17. září 1764. Památka je postavená ve volném terénu a je volně přístupná veřejnosti po celý rok až na kapli Povýšení sv. Kříže.

Starosta Jiřetína Bohuslav Kaprálik uvedl, že křížovou cestu obec obnovuje od začátku 90. let. „Jiřetín pod Jedlovou se v roce 1998 stal vesnicí roku a je hojně navštěvován turisty už teď,“ uvedl starosta. Titul Památka roku ale podle něj obci i tak k větší návštěvnosti pomůže.

Soutěž Památka roku se uskutečnila letos popáté. Sdružení ji založilo pro větší motivaci majitelů historických objektů k jejich ochraně, do soutěže se mohou hlásit ale i majitelé objektů, které kulturní památkou nejsou.

O titul může usilovat nejen hrad, zámek, kostel, divadlo, ale i vojenský nebo zemědělský brownfield či veřejný prostor. Loni získal cenu hrad Lukov na Zlínsku a Dačického dům v Kutné Hoře.