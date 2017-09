Prohlédněte si nejlepší návrhy staveb ze dřeva od mladých tvůrců

1:00 , aktualizováno 1:00

Stavby ze dřeva jsou stále atraktivnější, a to nejen pro uživatele, ale i pro jejich autory. To ukázala i studentská soutěž Stavby s vůní dřeva. Do již pátého ročníku se přihlásilo 66 studentů, z nichž porota vybrala sedm nejlepších ve dvou kategoriích.