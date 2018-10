Holka, kluk a 13 metrů čtverečních. Nadčasový pokoj vydrží dlouhé roky

2018-10

Designérka Petra Indruchová se ujala proměny dětského pokoje pro prvňáka Alexe a jeho sestru Emu. I když sourozenci ještě tráví spoustu času společnými hrami, v novém pokoji by potřebovali mít každý svou osobní zónu. A protože už vyrostli z dětských postýlek, chtělo by to i nový větší nábytek.