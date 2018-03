Dětský nábytek představuje velmi důležitou kategorii, na kterou se však mnohdy zapomíná. Řada rodičů řeší vybavení dětského pokoje postýlkou a pár skříňkami, které časem vystřídá klasická postel. A přibudou skříňky, většinou už v jiném provedení i designu. Movitější rodiče pak volí výrobu nábytku na míru.

Mnohem praktičtější je však použít rostoucí nábytek, který potomkovi poslouží na více let. Ing. arch. Hynek Maňák ze studia Maniac interier proto navrhl pro značku Dřevotvar řadu Furni Grower, která měla premiéru ještě před imm v Kolíně, a to na veletrhu Meubelbeurs Brussel na konci roku 2017, kde byla nominována do soutěže Balthazar v kategorii Inovace.

Nábytek, který roste

Princip “2v1”: sestava „lůžko-ohrádka-kontejnery-police“ umožňuje vytvořit dětské lůžko s přebalovacím pultem, ze kterého je v budoucnu možno vytvořit samostatné lůžko s matrací 90x200 cm, kontejnery a poličky.

Dětský nábytek Furni Grower přináší nové řešení dětského pracovního stolu, který umožňuje postupné zvýšení výšky pracovní desky stolku, ale také její prodloužení. Stůl tak zvládá požadavky od prvňáčka po teenagera. „Toto inovativní řešení je chráněno takzvaným komunitním vzorem, což je průmyslový vzor evropského společenství,“ upozorňuje architekt Maňák.

Furni Grower umožňuje využit lůžka podle principu “2v1”: ze sestavy lůžko-ohrádka-kontejnery-police, která umožňuje vytvořit dětskou postýlku s přebalovacím pultem doplněnou poličkami a skříňkami, lze časem sestavit samostatné lůžko s matrací 90x200 cm, kontejnery a poličky.

Lůžko je možné doplnit bočními deskami pro umístění podél stěny nebo kolmo k ní. Postel má výsuvnou zásuvku, ale nikoliv po celé délce. Tím, že vedle zásuvky nabízí i určitý volný úložný prostor, se uživatel při jejím vytahování vyhne kolizi s nočním stolkem nebo skříňkami umístěnými vedle lůžka.

Pro dětský nábytek je velmi důležitá bezpečnost. Zatímco použité materiály a laky musí odpovídat přísným požadavkům pro dětský nábytek, otázku hran nebo nebezpečných úchytek normy už takřka nezohledňují. Na dětské postýlky jsou však přísné předpisy na nebezpečné hrany a také musí splňovat „řetízkový“ test, aby se dítě neoběsilo a také nestrčilo hlavu mezi šprušle.

Architekt Maňák se kvůli bezpečnosti úchytkám zcela vyhnul a zároveň použil nové tvarování nábytkové hrany, respektive rohu.

Použitá technologie laminovaných desek s ABS hranou totiž nabízela buď ostrou, nebo zaoblenou hranu. Furni Grower používá kombinaci zaoblené a ostré hrany, která odstraňuje ostrý roh na nebezpečných místech.

Postele a pracovní stolky doplňují otevřené a dvířkové skříňky, které se vyrábějí v několika barevných provedeních lakovaných dvířek a boků. Zákazník tak má možnost vytvořit si vlastní barevný „sendvič” ze skříněk či zásuvek pracovního stolku. V další etapě může být nábytková řada Furni Grower doplněna ještě o šatní skříně.

Solitéry a design

Nadčasový design kolébky Tutu z laminované překližky v jemně pastelovém koloritu

Tuzemští výrobci se jen výjimečně snaží nabídnout ucelené řady dětského nábytku. Zaměřují se spíše na jednotlivé kousky. Před několika lety tak na Designbloku získala cenu za nejlepší nový nábytek dvojice designérů Roman Vrtiška a Vladimír Žák za kolébku Tutu pro značku Devoto.

Ta slavila velký úspěch i s palandami Nimbo, které se také objevily na veletrhu imm v Kolíně, ovšem ve společné expozici českých výrobců. Do řady Nimbo patří i stoly, knihovny a skříně, nejde však o rostoucí varianty.

Český dětský nábytek získal před čtyřmi roky i ocenění Red Dot Design Award. Může se jím pochlubit řada skříněk Fantasy od studia MY DVA Group. Designéři Radka Šrámková, Václav Charvát a Petr Hamáček představili hravý koncept, kde lze jednotlivé moduly skříněk libovolně kombinovat, pro větší variabilitu je možné je opatřit i kolečky s brzdou.