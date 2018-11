Designové urny pro zemřelé počítají i s umístěním do interiéru

Česko patří v otázce kremací ke světové špičce, formu zpopelnění volí téměř 80 procent lidí. Otázka volby vhodné urny je tak na místě. Jejich podoba se v poslední době mění. Hlavní důvody jsou dva: lidé začínají věnovat této otázce mnohem větší pozornost, mnozí si pak z různých důvodů ponechávají urny s popelem zemřelých doma.

Urna z taveného čediče ve tvaru vajíčka od Lindy Vránové

Je docela zajímavé, že designové urny navrhují hlavně mladí návrháři. Snad na každém Designbloku se tak můžete setkat s neotřelým pohledem mladých tvůrců, kteří se funerálnímu designu věnují.

Na letošním 20. ročníku Designbloku to byla například Linda Vránová, která představila svou urnu z taveného čediče ve tvaru vajíčka. Tvoří ji dvě části, po odklopení horní se objeví zapuštěná skleněná koule určená pro popel. Tvar vejce má podle autorky, která s tímto návrhem uspěla již před pěti lety v soutěži Národní cena za studentský design, symbolizovat spojení mezi začátkem a koncem života.

Autorka tuto urnu pojala tak, aby byla vhodná i do interiéru. Trend ponechání si popela blízkých doma vnímá totiž jako velmi výrazný.

Funerální design se dočkal v roce 2015 i soutěže, iniciovala ji Správa pražských hřbitovů. Byla určena pro mladé tvůrce. Loni se zase v pražské galerii Kvalitář uskutečnila výstava pohřebních schránek pod názvem Acheron. Tady zaujala hlavně Zuzana Knapková s partnerskými urnami v jemných barvách, které lze navzájem propojit pomocí magnetu.

Urny s humorem i morseovkou

Nové pojetí uren tak trochu „odstartovala“ výtvarnice Silvie Luběnová na Designbloku už v roce 2012 svou kolekcí malých i velkých porcelánových dóz The Very Last Collection. Odnesla si za ni dokonce jednu z Cen šéfredaktorů. Výtvarnice využila hlavně bílé dózy, které získala z jedné krachující porcelánky. Její malby někdy doprovázely i komentáře, které byly občas určené jen pro silné povahy.

Silvie Luběnová a ukázka z její kolekce The Very Last Collection

Dózy Silvie nevnímala jen jako urny pro lidské ostatky, myslela i na domácí mazlíčky. Nebo dokonce na zcela jiné využití dóz, které mohou posloužit i svému původními účelu, tedy na cukrovinky nebo jako neobvyklé šperkovnice.

Funerálními designu se věnuje i Pavlína a Roman Kvita. Jejich projekt Urnyy se zaměřuje na schránky na zpopelněné lidské ostatky, téma uren bylo dokonce předmětem diplomové práce Romana Kvity na UMPRUM. Sochařka Pavlína Kvita je absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, Roman Ateliéru produktového designu na UMPRUM.

Urnyy nabízejí tři základní typy, Cross z šedé litiny se symbolem řeckého kříže na víku, Pylon má víko z masivního dubu. Relic umožňuje přidat pod skleněné víko něco, co bylo pro zemřelého charakteristické, auto, fotbalový míč či knihu, samozřejmě v podobě miniatury. Nádoby jsou ze skla a na přání je mohou zdobit ručně broušené texty v morseovce.

Pavlína a Roman Kvita - ukázka z jejich Urnyy collection, sklo je doplněné morseovkou.

Bio urny

Ten, kdo počítá s uložením ostatků blízkých mimo domov, může zvolit i „bio“ urny, které se mohou v zemi časem rozložit. Vkládá se do nich popel zesnulého doplněný o substrát a semínko rostliny. Urna se postupem času samovolně rozloží a z popela vyroste zvolená rostlina.

Existují i urny určené do vody, kde se také časem ekologicky rozloží, v nabídce samozřejmě nechybějí urny ze skla, porcelánu či dřeva. A nemusí mít ani typický oblý tvar: do interiéru jsou určeny třeba schránky Malesach ve tvaru kvádru z dřevovláknité desky dokončené barevným lakem a ozdobené stříbrnými kovovými pruhy.

Výběr grafiky i barev parte dokáže ovlivnit také psychiku pozůstalých i těch, kteří je obdrží, o tom jsou ve studiu Parteo přesvědčeni.

Designové urny můžete pořídit i pro své domácí mazlíčky, i zde je na výběr řada variant.

O tom, že se poslední rozloučení s našimi blízkými může pojmout i méně tradičně, svědčí ostatně i možnost smutečních tiskovin, k nimž patří nové designové pojetí, ať již jde o parte, či kondolence, ze studia Parteo, zatím jediného, které se v Česku tomuto tématu věnuje.