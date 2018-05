Bývalá fořtovna se proměnila v útulný dům pro celoroční bydlení

Už při návštěvě nemovitosti se majitel s designérem Martinem Pospíšilem, který navrhoval úpravy a zařízení domu, shodli na celkovém pojetí. „Zadáním bylo vytvořit zklidňující prostředí bez výrazných pastelových barev,“ vzpomíná autor projektu.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

„Dokonce ani během realizace se neřešily žádné problémy, snad jen to, že první zimní sezonu se topilo ve stávajícím otevřeném krbu, což prostoru dodávalo jistou autentičnost bývalé fořtovny, ale druhá zima už proběhla s krbovou vložkou, kdy praktičnost zvítězila nad romantikou,“ dodává Martin Pospíšil.

Teplo je základ

Poté, co byl dům dlouhé roky fořtov­nou, stal se po roce 1970 místem k rekreaci, kam ale jezdili jeho ně­kdejší majitelé především v teplých měsících roku. Objekt totiž pro pohodlné žití korespondující s nároč­ný­mi požadavky dneška nebyl vůbec zařízený.

Až v době, kdy jej koupil sou­časný majitel, se daly věci do pohybu. „Rekonstrukce začala v roce 2014 a pracovali na ní místní řemeslníci, ať už šlo o truhláře, elektrikáře, zedníky, či krbaře, kteří realizovali rozvody teplovodního topení, instalaci elektro­kotle a nako­nec i krbové vložky,“ vypočítává Mar­tin Pospíšil.

A dodává: „Jen umělecký kovář nebyl z přilehlého okolí, ale ze Zbraslavi. Jeho práce je patrná na ventilační mřížce krbu, ale také na ozdob­­ných mřížích na oknech i dal­ších detailech.“

Veškeré technické zázemí domu včetně kotle, který lze ovládat dálkově přes mobilní telefon, bylo umístěno do podzemních prostor skle­pa, aby nenarušovalo tolik poža­dovaný klid.

Přeměna 2 + kk na 3 + kk

Když se k původní dispozici domu 2 + kk připojila přilehlá stodola, vznikl prostor o půdorysu písmene L, to zna­mená, že dispozice se o jednu míst­nost zvětšila. Přízemí domu tak vy­plňuje obývací pokoj s jídelnou, který volně přechází v prostornou kuchyni, to vše otevřené do krovu. Dále je tu k dispozici jedna hlavní ložnice, pokoj pro hosty a koupelna s příslušenst­vím.

„Protože jsou majitelé lidé společenští, vybrali jsme do obývacího pokoje i ložnice rozkládací sedačky. Přátelé rodiny se tak mají v případě počet­něj­ších společenských setkání vždycky kde vyspat,“ vysvětluje důvody desig­nér.

A jak je využitá půda v části do­mu? Zatím nijak, majitelé ale zvažují, že by zde někdy v budoucnu vybu­dovali ještě jednu další ložnici.

Přírodní materiály i barvy

Kamenná neomítnutá stěna domu mu dodává romantický ráz. Zahradu prořezali a vysázeli zde další keře a květiny.

V průběhu rekonstrukce byla patrná poctivá snaha zachovat co nejvíce původních prvků. „Moc jich nakonec ale nezbylo. Dokázali jsme to naštěstí v případě trámoví, které bohatě zdobí interiér, a také kamenné zdi,“ vypočítává Martin Pospíšil.

Také ho těší, že severní fasáda zůstala záměrně ne­omít­nutá, dům tak působí romanticky už jen sám o sobě. Útulným prvkem je tu určitě dřevo (smrkové palubky na podlahách i stropech), doplněné na podlaze keramickou dlažbou a na stěnách bílou štukovou omítkou.

„Ano, v interiéru jsou použité pouze pří­rod­ní materiály, například desky stolů i pracovní deska v kuchyni jsou vyro­beny z masivního dubu,“ potvrzuje autor projektu. V souladu s přáním ma­jitelů vybral pro zařízení domu zemi­té tóny (přírodní hnědou, béžovou, šedou), které zkombinoval s bílou a odstínem bílé kávy tak, aby výsledek vyvolával harmonický, klidný dojem.

Veškerý nábytek v jídelně i plechové světlení pořídili majitelé v Donate. Barevně neutrální koberec tu působí velmi harmonicky.

Italský nábytek

Základ interiéru tvoří bílá kuchyňská sestava v rustikálním stylu od italské nábytkářské společnosti Colombini Casa, která spojuje dokonalý vzhled i funkci a přizpůsobí se snadno životním potřebám svých uživatelů. Její pracovní deska z přírodního dubu je atyp, vyrobilo jej a namontovalo Truhlářství Petr Link.

Další kvalitní kusy nábytku představují světlé rozkládací pohovky od severoitalské značky Ditre Italia, jejíž sedací sou­pravy mají progresivní design odpo­vídající trendům moderního bydlení a k dostání jsou za dostupnou cenu.

Ložnice pro hosty, kteří potřebují soukromí. Dodal ji italský výrobce Tomasella.

Také hostinský pokoj je zařízený ve stylu „Made in Italy“, to znamená nábytkem italské značky Tomasella, který nabízí i zajímavé doplňky do interiéru ve velmi ori­gi­nálním pojetí.

Všechna křesla, kon­fe­renční stolek, jídelní stůl a židle, ko­moda pod tele­vizí, ale také osvětlení pochází od českého výrobce a dovozce ručně dě­laného nábytku Donate.

Úložné prostory

Míst na ukládání věcí v domě není nikdy dost, a proto bylo vhodné na ně myslet už od počátku. V tomto přípa­dě jsou nejen ve skříních a prostorné komodě ve vstupní chod­bě, ale také v obou ložnicích. Drobné možnosti k ukládání pak představují proutěné košíky a dřevěné bedničky, které přirozeně doplňují interiér.

„Klient, padesátiletý byznysmen, milovník přírody, zahradničení a golfu, se kterým jsem před pár lety spolupracoval na jiném projektu, se zmínil o touze mít dům u vody a v dostupné vzdálenosti od Prahy, který by mu poskytoval dostatek soukromí, pohodlí a hlavně klidu. Tím vlastně byla vyslovena základní myšlenka pro vytvoření tohoto zklidňujícího interiéru vybízejícího k odpočinku,” dodává k projektu Martin Pospíšil.

K rustikální bílé kuchyni od italského výrobce Colombini Casa se skvělle hodí trámoví.

