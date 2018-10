Designblok slaví 20 let. Výstavy a přehlídky zaplní řadu míst v Praze

Hlavním tématem letošního ročníku, který proběhne od 25. do 29. října, je OSLAVA. Její podobu letos vytvořil architekt Jan Rosický ze studia A69. A to nejen na Výstavišti (doufejme, že na rozdíl od loňska tentokrát střecha Průmyslového paláce vydrží rozmary počasí), ale také na speciální výstavě Manifest v Colloredo-Mansfeldském paláci.

Artikul předvede na Designbloku svůj Mobile hut neboli Dům na kolech.

V rámci festivalu však proběhnou i další akce, například projekt Canapé. V nově zrekonstruovaných historických prostorech Obecního dvora vznikne unikátní showroom poskládaný z produktů čtyř desítek známých designových značek.

Na Designbloku nechybějí ani zahraniční hosté z dvanácti zemí v čele s Jaimem Hayonem, španělskou hvězdou letošního ročníku. Přijel i designér proslulé italské značky Edra Jacopo Foggini, který otevře její speciální expozici v Deecolandu v Průhonicích.

Bohatý doprovodný program Designbloku nabídne zájemcům přednášky, moderované diskuse, módní přehlídky (bude jich 32) i řadu dalších akcí.

Čím překvapí nejen Výstaviště

Hlavní část Designbloku naplní prostor holešovického Výstaviště. „Centrem dění jubilejního ročníku bude Designérie, krajina prožitků i her, fantazijní svět v duchu hlavního tématu, kterým je oslava. Vlajkosláva, kruhová stage, Masaryk, obří klouzačka a interaktivní instalace pro děti i dospělé budou umístěny v srdci celého Designbloku,“ popisuje ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

V Colloredo-Mansfeldském paláci představí výstava Manifest odlišné přístupy k procesu navrhování objektů i samotné úloze designéra.

Z českých autorů zde bude například Maxim Velčovský s dílem ze zlatých plechovek, Eva Eisler vytvořila upcyklované světelné objekty, Petr Babák instalaci, v níž si hodíte knihou, OKOLO mapuje obraz českého designu v zahraničí.

Výstava Manifest přizvala k vytvoření speciálních instalací pro příležitost oslavy české designéry, kteří se s Designblokem protínají již řadu let, jako je studio deFORM, ZORYA nebo dvojice Plecháč & Wielgus.

Speciální instalaci Cosmocake představí Jaime Hayon, hlavní zahraniční host dvacátého ročníku, který patří ke světové špičce současného designu a pracuje pro prestižní klienty typu Cassina, Moooi nebo Lladró.

„Design pro mě znamená přinášení kvality a vážné legrace do každého z mých návrhů. Co tím myslím? Není to humor pro humor. Jen chci vnést do života lidí, kteří užívají mnou navržené předměty, potěšení,“ vysvětlil Jaime Hayon.

Aeroprague - na Designbloku nebude chybět ani malé české letadlo.

Starobylý palác v centru Prahy dále uvede tvorbu holandské designérky Ineke Hans, rakouského dua chmara.rosinke, studia Francouzky Marléne Huissoudové nebo Jorge Penadése ze Španělska.

Nový nábytek i letadlo

Pravé křídlo Průmyslového paláce bude patřit novinkám prestižních značek a výrobců. Velký důraz kladli organizátoři v rámci 20. ročníku na český design. K vidění bude nábytek, interiérové doplňky, svítidla, ale i letadlo, dům na kolech, elektromotorka či gramofony.

Své aktuální kolekce uvede Brokis s Lucií Koldovou, Vitra vystaví nové doplňky i multifunkční židli Stool Tool, nejnovější koncept Dezir uvede značka Renault. Nebude chybět ani Javorina, Festka, Botas, Jelínek, Ravak, Rückl, Bomma a další.

Openstudio naplní instalace 148 designérů, studií, škol i módních návrhářů. Od porcelánových objektů a váz, nábytku, doplňků a svítidel až po ptačí budky, oděvy, boty a šperky, které si návštěvníci budou moci rovnou na místě koupit. V levém křídle se rovněž představí výběr nejlepších evropských diplomových prací Diploma Selecion, platforma Reflex Stage nabídne každý den doprovodný program diskusí a přednášek.

RAVAK na letošním Designbloku představuje akrylátovou solitérní vanu ve vlastním designu inspirovaném puristickým stylem. Autorem je - jako tradičně - Kryštof Nosál.

Uměleckému designu a tématu Pocta kráse je věnován Art House v prostoru Lapidária Národního Muzea. Designér a umělec Philippe Cramer uvede svítidla Randogne, Jiří Pelcl představí speciální instalaci Home, Sweet Home, Liběna Rochová vystaví výtvarné objekty Doteky, Glassbrothers zkombinují nadšení pro sklo a cyklistiku. Celkem bude v Lapidáriu umístěno 20 uměleckých instalací českých designérů i zahraničních hostů.

Mimořádný prostor bude letos věnován módním přehlídkám. Nebudou chybět Liběna Rochová, Klára Nademlýnská, Hana Zárubová, Pavel Brejcha, Monika Drápalová, Miro Sabo a řada dalších. Jedním z vrcholů módní části bude performance Nadotek, která na mole předvede společnou tvorbu umělce MUSY a Liběny Rochové.

Dokonalý zvuk a krása jako přidaná hodnota reprezentují výrobky rodinné firmy 440 Audio, kterou založil Tomáš Jiráček.

Působivá kolekce vznikla na podporu charitativní organizace Debra, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Právě Debra bude zároveň hlavním charitativním projektem Designbloku, který na jeho podporu věnuje 100 tisíc korun v rámci předávání Cen Designbloku pro nejlepší tvůrce.

Tipy pro návštěvníky

Na své si přijdou na Designbloku i milovníci divadla. Za hlavní myšlenkou a vzhledem letošní expozice společnosti USSPA stojí mladý designér Vojtěch Podlesný: „Vedoucím výrazovým prvkem naší letošní expozice jsou balonky poletující uvnitř jejích poloprůhledných stěn. Imitují víření skutečných bublinek ve spa a spojují expozici i s tématem oslavy.“

Interiér stánku tvoří koridor a vnitřní atrium vybavené kulatou vířivkou, která zafunguje i jako pódium pro premiéru mikroinscenace kmenového režiséra Divadla v Celetné Filipa Nuckollse. „Slovo inscenace znamená ´vjevištnění´ a naším jevištěm bude tentokrát vířivka/spa, takže vlastně proběhne spíš inSPAce,“ dodává režisér.

Zrekonstruovaný historický dům U obecního dvora si zachoval kouzlo Foglarových Stínadel. Zde probíhá akce Canapé.

Za doprovodu Sukova Scherzo Fantastico vtáhne neobvyklá „inspace“ s prvky akrobacie diváky do významných osmičkových roků republiky z pohledu českého lázeňství. Patnáctiminutové performance pro dva herce a jedno spa proběhnou sice několikrát, avšak pouze odpoledne ve čtvrtek 25. 10.

Zdarma lze navštívit expozici Canapé. Dvoupatrový ukázkový apartmán s terasou představí výjimečné propojení značek jako Bomma, Electrolux, Gravelli, Haenke, Hermès, Konsepti, Ligne Roset, Modernista, Praguekabinet, Ravak, Rückl či USSPA.

Najdete jej v Obecním dvoře, jedinečné historické budově v srdci Starého Města, která v minulosti jako zázrakem unikla demolici a nedávno se dočkala proměny podle návrhu renomovaného architekta Ricarda Bofilla. Na rozdíl od Designbloku potrvá Canapé až do 8. listopadu.

Elektrickou koloběžku do města můžete vidět na výstavě Design! v pohybu. Autor: Jakub Maca

UMPRUM a jeho studenti se Designbloku účastní pravidelně, kromě Výstaviště se však konají i výstavy Ateliéru skla, Ateliéru textilní tvorby a velký projekt vysokých škol Design! v pohybu v Galerii UM na náměstí Jana Palacha.

Výstava (vstup je zdarma) se zaměřila na možnosti dopravy budoucnosti. Instalace ukáže klasické návrhy automobilového designu a řešení mobility ve městech včetně osobních dopravních prostředků, jako jsou kola a koloběžky.

Díky virtuální a augmentované realitě mají návštěvníci možnost si vybrané exponáty „osahat“. Jejich prostřednictvím si budou moci do detailu prozkoumat tramvaje a autobusy nebo interiér sportovního modelu auta.

Těšit se můžou například na transparentní model vozu Audi z bratislavské VŠVU, elektromobil pro udržitelné město z bratislavské STU nebo elektrický skútr určený pro městské prostředí z ateliérů VUT v Brně. Zaujme jistě i socha-model automobilu Ateliéru průmyslového designu UMPRUM. Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 25. října v 18:00.