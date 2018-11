V Bubenči je klid a vše blízko. Pro rodinu ideální, říká Kryštof Michal

Dvacet let snídal Kryštof Michal s pohledem na Národní divadlo. S kamarády si nejraději hrál v plavební komoře nebo v křivolakých uličkách Malé Strany. „Demarkační linie mezi Újezdem a Smíchovem vedla Lidickou ulicí. Tam jsme nechodili, považovali jsme to za okraj města. Raději jsme prozkoumávali Petřín a okolí Pražského hradu,“ vypráví Kryštof Michal. Na druhou stranu kopce se pořádně podíval až počátkem 90. let.

„Ve druhém ročníku na gymnáziu přišel Listopad a my jsme se mezi prvními připojili ke generální stávce. Atmosféra svobody a revolučního dění mě zcela pohltila. Svázaný školní režim a dvojaká morálka ve vyučování pro mě byly natolik omezující, že jsem ze školy odešel. Pak jsem se seznámil s Klárou, na jejíž škole jsem chtěl zkusit dostudovat. To sice nedopadlo, ale s Klárou jsme už spolu zůstali,“ vzpomíná Kryštof Michal na osudové seznámení před 27 lety.

Než našli současný domov, shodou okolností o ulici níž, než Klára bydlela s rodiči, vystřídali několik bytů na žižkovské Ohradě, Letné a v Dejvicích. „Stěhovali jsme se sem v roce 2005 a tehdy tu nebylo nic - jen prvorepublikové činžáky a stromy v ulicích. Od té doby tu přibyly kavárny, restaurace a obchody, čtvrť se neuvěřitelně zvedla a ožila. V okruhu 150 metrů máme všechno, co potřebujeme. Oba pracujeme hodně z domova a jsou dny, kdy odtud vůbec nevyjdeme. Často si tu sjednávám i schůzky - je to na metru, deset minut z centra, přesto je tu klid, dobrá káva, zajímavá bistra. Příjemný je i pivovar Bubeneč, kde vaří vlastní pivo i čepují cizí zajímavá piva. Na šnyt se teď ale chodí k nám na Ural,“ provádí nás svým okolím Kryštof Michal.

Tvůrčí prostředí

Nechuť k pevnému režimu a slepé disciplíně dovedla Kryštofa Michala na výsluní. Na rodící se klubové scéně hrál často jako dýdžej a k tomu anglicky zpíval. „Ve Futuru ke mně přišel Petr Hošek z Plexis, že jedna kapela hledá zpěváka, ať jim zavolám. A tak vznikla skupina Support Lesbiens,“ vzpomíná na začátek nejslavnější české anglicky zpívající skupiny její frontman.

Záhy po svém vzniku získala smlouvu u Sony Music, což byl zkraje 90. let jediný způsob, jak nahrát desku. Alba So, What? a Medicine Man působila na české scéně jako zjevení a málokdo věřil, že je nazpívala česká skupina.

Bubeneč Rozsáhlá čtvrť na levém břehu Vltavy sahá od Císařského ostrova přes Stromovku až po Výstaviště a část Vítězného náměstí. Většina zastavěné plochy leží v obvodu městské části Prahy 6, a tak ji mylně mnozí považují za Dejvice. Tak se však označuje až čtvrť kolem Vítězného náměstí směrem k Pražskému hradu.

Střed čtvrti tvoří vilová zástavba z druhé poloviny 19. století, klid a zároveň blízkost Hradu i centra vyhovovala umělecké i obchodní smetánce. Na okraji vznikly na začátku 20. století moderní bytové domy, do velké míry ve stylu purismu.

Po druhé světové válce si okrajovou městskou část oblíbila ruská armáda a vznikla zde ruská rezidenční čtvrť se školou a kasárnami.

Dnes je to moderní klidná čtvrť vyhledávaná především diplomaty a expaty.

V roce 1996 se sice rozpadla, ale o čtyři roky později se dala znovu dohromady a melodičtější singl Sweet Little Something se jako první píseň nepopové české kapely, zpívající výhradně anglicky, umístil v hitparádách komerčních rádií a několik týdnů se držel.

To Supporty, jak jim familiárně říkali fanoušci, vystřelilo mezi nejúspěšnější hudební skupiny s vyprodanými koncerty a diářem rozplánovaným na mnoho měsíců. V následujících deseti letech se skupina dostala do povědomí nejširší veřejnosti, z původního tvrdého punkrocku se posunula blíž k líbivému mainstreamu.



I to možná vedlo k stále větším sporům, až se v roce 2012 kapela de facto rozpadla a Kryštof Michal a další tři členové Support Lesbiens založili skupinu (su)Portless(biens), což zároveň znamená bez přístavu. Zůstal Hynek Toman, který si název kapely neoprávněně přivlastnil, za což ho v roce 2016 soud odsoudil. Kryštof Michal se však rozhodl pokračovat pod novým názvem.

„Hudebně jsme se vzepřeli stárnutí. Vrátili jsme se k tvrdší muzice 90. let a zároveň spolupracujeme s raperem Henry D.,“ popisuje Kryštof Michal novou desku Back. „S novým názvem začínáte od nuly a postupně si hledáte fanoušky.“

Nasycenost adrenalinem

Nakročeno měl původně úplně jiným směrem. Závodně lyžoval a medaile sbíral i ve střelbě a s baseballovým klubem.

„Na podzim 1989 jsem zvažoval, jestli se stanu profesionálním sportovcem, měl jsem nabídky jít do Ameriky, ale uvědomil jsem si, že bych sportu musel obětovat celý svůj život. Do té doby to byla zábava, užil jsem si to, ale chtěl jsem dělat i něco jiného než jen sportovat. A do toho přišla sametová revoluce a já nechtěl přijít o dění tady,“ vzpomíná Kryštof Michal. A jak se kluk z Újezda dostal k sjezdovému lyžování?

„Moje babička byla vášnivá lyžařka a po druhé světové válce dokonce stála na bedně na mistrovství republiky,“ směje se. Dnes jezdí jen s dětmi, rád hraje golf, snooker a běhá v nedaleké Stromovce. „V mládí to byla naše venkovní tělocvična a teď si tu udržuju fyzičku na koncerty,“ uzavírá Kryštof Michal.