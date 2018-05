Odměna v soutěži: pergola v hodnotě 150 tisíc korun Bioklimatická hliníková pergola Espacio od české společnosti CLIMAX v sobě snoubí luxus a funkčnost. Svůj účel plní po celý rok i za nepříznivého počasí. Vybírat můžete ze stovek barevných odstínů, různých povrchů a stupňů lesku. Střechu pergoly tvoří hliníkové lamely, které je možné naklápět až po úhel 140 stupňů, a tak regulovat pronikající sluneční paprsky a teplotu pod pergolou. Zavřené lamely do sebe dokonale zapadnou a nepropustí ani kapku vody. Střecha se ovládá dálkovým ovladačem nebo pomocí chytrého telefonu či tabletu přes inteligentní systém řízení domácnosti. Hlavní výhody Espacia? Ochrana před nepříznivým počasím, přirozená ventilace a propracovaný systém odvodu dešťové vody schovaný do nosné nohy pergoly. Zákazník zde má na výběr ze stovek barevných odstínů, různých povrchů a stupňů lesku. Maximální rozměr je 7×4,5 metru. Spojením jednotlivých pergol je možné docílit i několikanásobně větší plochy zastřešení. Způsob montáže a kotvení se vždy řeší podle konkrétních možností místa stavby. Bioklimatickou pergolu je možné instalovat jako samostatně stojící, nebo ji částečně ukotvit do stěny domu. Pergolu je možné vybavit i nadstandardními prvky. Například pro zastínění z boku poslouží screenové rolety, které jsou vedeny v zabudovaných integrovaných vodicích lištách. Komfortní systém ESPACIO lze také dovybavit reproduktory, vytápěním nebo dešťovým senzorem. „Za pomoci motorem ovládaných lamel si stisknutím jednoho tlačítka snadno nastavíme intenzitu stínění, která nám vyhovuje. ESPACIO dokonale funguje i za deště nebo při sněžení. Zavřené lamely od sebe dokonale zapadnou a nepropustí ani kapku vody. Dešťová voda odtéká do žlabu, který je schovaný v nosných nohách a není tedy vidět. Z pergoly se tak stává dokonalý přístřešek po celý rok,“ vysvětluje David Žabčík ze společnosti Climax.