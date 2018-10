Až se muž vrátí, ložnici nepozná. Manželka ji proměnila za 300 tisíc

Druhá série pořadu Bydlet jako..., jehož premiéru vysílá Česká televize každou sobotu, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Harmonii, klid a řád by ráda do svého života vnesla paní Teraza, která by se při rekonstrukci své ložnice chtěla inspirovat čínským učením feng-šuej. Její manžel se věnuje sinologii, tedy vědě o čínském jazyce a je právě na dlouhodobé pracovní stáži v Číně. Nová ložnice má být pro něj překvapením a vítanou změnou. Tereza si na proměnu, které se ujala designérka Mirka Došlá, připravila 300 tisíc korun.

Z původně přeplněné místnosti plné nefunkčního vybavení bylo potřeba vynést veškerý nábytek včetně manželské postele. V pokoji zůstala pouze knihovna po babičce, ke které má Tereza velký citový vztah, okenní konzole, křišťálový lustr a koberce.

Nejdříve bylo nutné prostor vyklidit, seškrabat veškeré omítky, zdi a strop vyspravit a vše nově vymalovat. Parketovou podlahu stačilo vyčistit. Na původních konzolích jsou nové záclony a závěsy.

Dispozice postele zůstala zachována, podle pravidel feng-šuej byla i v minulosti na správném místě. Historickou knihovnu ale bylo nutné přesunout před druhé dvoukřídlé dveře, aby nohy ležícího člověka nesměřovaly ke vchodu - této pozici se totiž říká poloha mrtvoly.

Po proměně je ložnice krásně vzdušná. Nové dvoulůžko s čalouněným čelem je prostorné a kvalitní, tak jak si Tereza přála. V rohu hojnosti naproti posteli je kulaté zrcadlo, dva obrazy ve starých zlatě natřených rámech, dvě křesla, odkladné stolky a vzrostlý velký fíkus.

„Co na to řekne manžel, nevím. Myslím, že bude spokojený. A možná budeme i dál pokračovat v přestavbě celého bytu podle feng-šuej,“ přiznává Tereza.