Chtěl dokázat, že špatné podmínky lze zvrátit. Podívejte se na výsledek

Skromné bydlení širokých nemajetných vrstev střední Číny bylo po staletí typickým domovem obyvatel Sprašové plošiny, rozlehlé náhorní plošiny na toku Žluté řeky. Loni kouzlo domu, který i za třeskutých zim dokonale izoluje, představil světu influencer Jie Liang-čchen.

Společně s tvůrčím studiem hyperSity architects oděl starou stavbu do moderního hávu. Během televizní show vzniklo plnohodnotné bydlení pro Jie Liang-čchena a jeho rodinu.

Projekt na oživení historického domu, kterému se říká jao-tung, se zrodil v hlavách dramaturgů, kteří spolupracovali s jedním z nejvlivnějších mladíků čínského internetu Jie Liang-čchenem.

Ten se v roce 2015 stal doslova přes noc populární osobností poté, co na sociálních sítích proběhla jeho nekompromisní konverzace s vysokoškolským ubytovacím zařízením, ve kterém bydlela jeho tehdejší přítelkyně a které mělo velmi nízké hygienické standardy.

Přestavbou vskutku skromného obydlí přímo v místě, odkud mladý muž pochází, dovedli televizní tvůrci zručně navázat na téma, které společností rezonovalo, a ukázali, že špatné výchozí podmínky rozhodně neznamenají fiasko.

Jao-tungy, domy zahloubené do sprašových sedimentů, byly oblíbené pro nízké náklady na výstavbu a provoz, ale zároveň nebezpečné pro život. Během staletí v nich vlivem erozí a zemětřesení zemřely statisíce obyvatel.

Rekonstrukce jao-tungu, který byl ve zcela havarijním stavu, se ujalo zkušené pekingské architektonické studio hyperSity architects. Rozpadající se stavbu proměnilo na vilový dům o celkové rozloze 270 metrů čtverečních, který čerpá to nejlepší z historie a zároveň přináší obyvatelům všechny moderní vymoženosti. Zachovali i originální stavební materiály: stěny jsou z levné směsi hlíny a písku vytěženého v bezprostředním okolí, doplněné o kámen a dřevo.

Část původních kleneb nechali strhnout a k zachovalým přidali nové místnosti, které seskupili do členité finální podoby se třemi nádvořími a světlíkem. Exteriérové plochy doplnili stromy a keři charakteristickými pro klidové čínské zahrady a do interiéru pustili paprsky jižního slunce, které byt nebývale dobře prosvětlí a zvýší tak kvalitu bydlení. Nové přístavby také tvarově respektují náročné klimatické podmínky, jaké v oblasti panují: klenby se ergonomicky shodnou se silnými poryvy větru, které do oblasti dují ze severozápadního Mongolska.