Česká skleněná monstra i dechem ovládaná světla oslnila Milán

Kabaret monster, jak Lasvit pojmenoval svou výstavu, se uskutečnil v divadle Gerolamo. Přední světoví a čeští designéři vytvořili ze skla svou představu „monster“, která je v dětství strašila.

Maarten Bass, autor „zubatých“ monster

„Tato kolekce je skutečně výjimečná, a to nejen svou myšlenkou, ale i precizním řemeslným zpracováním. Některé designy byly pro skláře skutečnou výzvou, a dostupné jsou tak jen v limitovaných edicích,“ vysvětlil Leon Jakimič, zakladatel společnosti Lasvit.

Zatímco jeviště zdobily světelné efekty 108 lustrů z kolekce Neverending Glory od designérů Jana Plecháče a Henryho Wielguse, v místě původního hlediště se tyčil obří, sedmimetrový „totem“, nazvaný Independant od Maxima Velčovského. Vše pak na jevišti doplňovala taneční a pěvecká vystoupení burleskních tanečnic. V lóžích pak byla vystavena jak skleněná monstra, tak také další produkty Lasvitu.

Ocenění za expozici, Milano Design Award 2018, získala česká firma v Miláně vůbec poprvé. Odborná porota kladla u prezentací důraz na to, aby vítěz co nejlépe vystihl současný design a přesvědčil o své budoucí vizi a konceptu.

Konkurence byla obrovská, v rámci milánského týdne designu se totiž představilo více než 1500 dalších vystavovatelů. Milano Design Awards udělují společnosti Elita a Furiosalone.it. Soutěž odměňuje události milánského designového týdne.

Preciosa se v Miláně představila v unikátní interaktivní hravé instalaci nazvané The Breath of Light. Instalaci, kterou tvořilo 1 200 zavěšených koulí různých velikostí a z různého typu skla, bylo možné pouhým dechem rozsvítit a „rozehrát“. Ideální bylo, pokud se do „foukání“ zapojilo více lidí.

Náročná prezentace si vyžádala osm dní na přípravu, bylo totiž nutné nejen instalovat svítila, ale také upravit podlahu a stěny celého prostoru. Preciosa v Miláně předvedla i nové svítidlo Pearl Drop či výběr ze stávajících kolekcí.

V hledišti čněl obří totem zvaný Independant od Maxima Velčovského.

Od Lenina po burlesku

Teatro Gerolamo vzniklo jako miniatura slavné La Scaly, bylo však určené pro loutkoherecká představení. Posledních třicet let se ale opravovalo a modernizovalo. Lasvit je první, kdo mohl využít nově upravené prostory.

Šéfdesignér Lasvitu, Maxim Velčovský, připravil pro návštěvníky opravdu monstrózní představení, které „uváděl“ Independant, kovová konstrukce uprostřed divadla se 111 funkčními obrazovkami pokrytými sklem.

Skleněné netvory doprovodila show Pražské burlesky. Jeviště nasvítilo 108 lustrů z kolekce Neverending Glory od designéru Jana Plecháče a Henryho Wielguse.

“Za starých časů bývaly na rozích ulic sloupy s plakáty, kde se člověk mohl dočíst, co se stalo, nebo co se dít bude. Independant je takovým video-billboardem svojí doby a jeho křišťálové obrazovky pomáhají přeměňovat obsah na křišťálově čistou pravdu. Pluto už není planetou a Lance Armstrong nikdy sedmkrát nevyhrál Tour de France. Je jen na vás, čemu uvěříte,“ popisuje své dílo Maxim Velčovský.

Na kolekci monster se podíleli uznávaní designéři, například Alessandro Mendini, Campana Brothers, Yabu Pushelberg, Nendo, Fabio Novembre, Daniel Libeskind, Maarten Bass nebo Moritz Waldemayer.

Kabaret monster doplnili také čeští umělci, René Roubíček, Vladimír Kopecký, Martin Janecký, Stanislav Müller nebo Maxim Velčovský. Ten kromě Independantu vytvořil i případně upravené sošky Lenina. Raritou sbírky je i příšerka od zesnulé legendy českého sklářství Jaroslava Brychty.

Instalace „bublinkového oblaku“ byla velmi náročná, trvala celých osm dní.

Hravý svět Preciosy

„Koncept The Breath of Light je jednou z nejúchvatnějších prezentací, které kdy Preciosa vytvořila. Je důkazem toho, že díky kreativitě, technologické důmyslnosti a vynalézavosti, je možné i tradiční lustry transformovat do hravé instalace,“ říká umělecký ředitel společnosti Michael Vasku.

Preciosa letos uvedla v Miláně i nové svítidlo Pearl Drop navržené designérem Frankem Tjepkemou, které zasazuje tradičně používané perly do zcela nového kontextu.

VIDEO: Dechem ovládaná světla oslnila Milán Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V italské premiéře se představila také kolekce Geometric od designérky Ekateriny Elizarové, svítidla Siren navržená Dimou Loginoffem, ale i další stávající kolekce.