Unikátní stavba z lehkého betonu získala Českou cenu za architekturu

Celkově se o Českou cenu za architekturu ve 3. ročníku ucházelo 145 děl dokončených v posledních pěti letech. Finalisty ze 33 nominovaných bez řazení do kategorií vybírala sedmičlenná mezinárodní porota v čele s předsedou Rogerem Riewem (Německo).

Porotci hodnotili nominované stavby po osobní návštěvě v září: „ I když je tento proces velmi namáhavý, jsou pro porotu návštěvy lokací a osobní dojmy z rozhovorů s klienty a architekty velmi užitečné. Takto nashromážděné poznatky nám zásadním způsobem pomohly s konečným rozhodováním.“

Podle poroty mohou nominované stavby soupeřit se současnou evropskou architektonickou tvorbou, její členové vysoko hodnotili i design a celkové provedení staveb.

Zvítězil lehký beton

Vítězná stavba České ceny za architekturu 2018, administrativní budova ve Stránčicích, kterou navrhl architekt David Levačka Kraus.

Hlavní cenu soutěže porotci udělili architektonické kanceláři Architektura za realizaci administrativní budovy ve Stránčicích, která byla dokončena v roce 2016.

Architekt David Levačka Kraus zasadil stavbu vytvořenou pomocí inovativní technologie z lehkého betonu do průmyslového areálu. V celé Evropě je přitom jen minimum budov, které byly postaveny z tohoto materiálu.

Podle poroty jde o mimořádný a podnětný projekt. „Novostavba administrativní budovy je zasazená do průmyslového areálu, nedaleko betonárky, čtyřicetimetrového zemědělského sila, vzduch kolem je plný prachu a zavánějící betonem. Stavba očividně do svého prostředí zapadá. Je hrubá, odvážná, průmyslová,“ hodnotila porota, „lze o ní rozhodně říct, že razí cestu v současné evropské architektonické rozpravě.“

Budova je odlitá na místě z lehkého betonu, s přibližně metr tlustými zdmi, bez jakéhokoliv zateplení, s přesně zasazenými okny. Monolitický beton vytváří odlišné povrchové struktury. „Na první pohled ´špatná´ vlastnost se najednou stává kladem. Vzniká povrch, kterého se chcete dotknout, pohladit jej jako luxusní koberec,“ i tato slova se objevila v hodnocení.

Porotci neskrývali nadšení nad zvolenou technologií: „Ve Švýcarsku a v Německu, především v Berlíně, probíhá rozsáhlý výzkum ve snaze najít správnou směs a správnou technologii na tvorbu a odlévání tohoto typu inovačního betonu. Zde ho máme. Opravdový výzkumný projekt, zcela jednoznačný, průkopnický, moderní. A zároveň skromný, aniž by se předváděl, nachází svou pozici v okolí jen tím, že je lehce odlišný.“

Ocenění si odnesly i další stavby

Čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2018 získalo kromě vítězné realizace i sedm dalších různorodých prací z celé České republiky.

Z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od ČKA (vyhlášené Nadací Proměny Karla Komárka) vzešla Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli (Rusina Frei architekti + Atelier Partero, 2017), jedna ze dvou realizací veřejného investora mezi finalisty a jediný příklad řešení veřejného prostoru a krajiny.

Druhou je Sportovní hala Dolní Břežany (Sporadical, 2017), novostavba navazující na areál základní školy sloužící k výuce tělocviku, pro sportovní veřejnost i k pořádání kulturních akcí.

VIDEO: Podívejte se na novou sportovní halu v Dolních Břežanech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mezi nejlepší zařadila porota také brněnský Polyfunkční objekt Dorn (Atelier RAW, 2016), největší budovu se zavěšeným cihelným pláštěm v České republice.

Dvě ze staveb oceněných titulem Finalista stojí v horském prostředí. Pivovar Trautenberk (ADR / Petr Kolář, Aleš Lapka, 2017) vznikl rekonstrukcí původní Tippeltovy boudy, později známé jako hotel Družba, v Horní Malé Úpě v Krkonoších. I dnes si zachoval také funkci horské ubytovny.

Výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách (Kamil Mrva Architects, 2017) je moderní přestavbou obohacující areál beskydských Pusteven.

Zástupcem staveb k privátnímu bydlení mezi finalisty představuje Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení (Stempel & Tesař architekti, 2017) na Slapech.

Maximální dopad díla pomocí minimálních prostředků pak reprezentuje Útulna (Jan Tyrpekl, 2017), experimentální dřevostavba vzniklá na bývalém lehkém opevnění u jihomoravského Vratěnína.

Ceny partnerů

Cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží získalo Kinonekino (XTOPIX architekti, 2017) v Plané. Hodnotitelé ocenili, že díky citlivému přístupu architektů se podařilo dostat do malého města nejen kvalitní architekturu, ale zároveň obnovit kulturní a komunitní život.

Město Planá v posledních letech uspořádalo již tři architektonické soutěže. Podle ministerstva se tak stává příkladem zadavatele, který hledá pro svůj rozvoj ta nejlepší architektonická řešení, naplňuje tak Politiku architektury a stavební kultury ČR.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za přístup k revitalizaci průmyslového objektu patří Kotelně Libčice nad Vltavou (Atelier Hoffman, 2017). Ministerstvo vyzdvihlo, že autor pochopil výjimečnost místa, areál bývalých šroubáren v Libčicích nad Vltavou o rozloze 17 hektarů, a „z hromady sutě a popela“ vydobyl prozatím dvě stavby.

Originální přeměna bývalé kotelny na multifunkční prostor Kotelna je dalším krokem k obnově 150letého průmyslového areálu Šroubárny v Libčicích nad Vltavou.

Rekonstrukcí Uhelného mlýna vznikl showroom designových výrobků a konverzí dvou objektů Kotelny se podařilo vytvořit multifunkční prostor určený pro živé umění, řemesla a inovativní technologie i společenské akce.

Citlivá rekonstrukce je následování hodným příkladem nakládání s průmyslovým dědictvím.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR udělila cenu za citlivou rekonstrukci stavby v krajině Pivovaru Trautenberk (ADR, 2017) v Malé Úpě. Agentura ocenila, že rekonstrukcí se podařilo vrátit bývalé Tippeltově boudě z roku 1911 její původní lesk a současně zatraktivnit celou horskou obec vyhlížející na hřebeny Krkonoš.

Cenou společnosti Velux za práci s denním světlem vyznamenali hodnotitelé Centrum Caolinum Nevřeň (Jakub Chvojka, Radek Dragoun, 2014). Projekt podle odborné poroty partnera velmi komplexně pracuje s denním světlem.

Výjimečný počin z oblasti architektury

Kinonekino (XTOPIX architekti, 2017)

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace provádějí členové Akademie a Grémia ČCA. Akademici o výjimečném počinu hlasovali na webovém portálu Ceny.

Ocenění za Výjimečný počin se dostalo Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy - Romanu Kouckému a týmu kanceláře Metropolitního plánu za hledání nové cesty v územním plánování a otevírání diskursu nad smyslem územního plánování a současně ji získal CAMP (Centrum architektury a městského plánování) za novátorský přístup v propagaci architektury.

Oceněná i nominovaná díla je možné zhlédnout na výstavě v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kde potrvá do 6. ledna 2019. Česká cena za architekturu 2018 se posléze představí v Galerii architektury Brno, a to od 7. února do 31. března 2019.