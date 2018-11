Opravoval dům na Slovácku. Po úrazu mu se dvěma pokoji pomohl designér

Druhá série pořadu Bydlet jako..., kterou vysílá Česká televize každou sobotu, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Dobré víno, cimbál, tanec až do rána. Kdo by nechtěl žít na Slovácku. Tomášovi a jeho ženě se tady také moc líbí, a proto by domu v Ratíškovicích, který Tomáš zdědil po babičce, chtěli navrátit její původní ráz.

Majitel zařízuje dům, který slouží jako chalupa, v původním duchu a používá kvalitní staré věci. Půlku obydlí už stačil opravit sám. Je architekt a rukama pracuje rád. V chalupě strávil dětství a svou babičku neviděl oblečenou jinak než v kroji. Koneckonců, není to tak dávno, kdy se tady v krojích chodilo běžně.

Tomáš kvůli úrazu ruky nemůže v rekonstrukci domku pokračovat, ale práce je tady ještě hodně. Na proměnu čeká pokoj pro hosty, kde jsou nové elektrické rozvody, omítnuté stěny a nyní je třeba vymalovat a položit podlahy. Vhodný nábytek už Tomáš pořídil. Další místností je ložnice, v ní se zatím neprovedly žádné opravy a nyní slouží jako sklad starého nábytku po babičce.

V první místnosti chce Tomáš zachovat tradiční slováckou modrobílou barevnost. V druhém pokoji má designér Petr Šlejmar, který se úkolu ujal, volnou ruku.

Po proměně jsou obě místnosti nově vymalované. Ložnice má stěny ve starozelené s modrým obvodovým pruhem (obrovnávkou) a bílé zdi pokoje pro hosty zdobí také modrý pruh, ale mnohem širší. Původní prkenné podlahy prošly renovací, musely se pečlivě vydrhnout kartáčem, zatmelit, napustit světlešedou lazurou a přelakovat.

V ložnici je původní šatní skříň z 50. let a dobový prádelník (kosten) se třemi zásuvkami, které návrhář Petr Šlejmar proměnil. Skříň zdobí z vnitřní strany červená barva a vyřezávané folklórní motivy podlepené zeleným filcem. Po celé spodní části skříně se táhne modrý pruh.

Nový kabát získal i prádelník, je nově obroušený a natřený stejnou barvou jakou má zeď, tedy starozelenou. Vrchní dřevěná deska je napuštěna šedou lazurou, která ladí s podlahou.

Dominantou místnosti je vyšší prostorné dvoulůžko. Nad čalouněným vínovým čelem je zavěšen svatý obrázek. Noční stolky nahradily menší proutěné truhly. Pod oknem je lavice a v rohu vyřezávaná selská židle. Stylová jsou i stínidla u stropního osvětlení. V pokoji pro hosty jsou dvě bílá dřevěná jednolůžka, nízká knihovna, stolek se zásuvkou a židle. Na zemi jsou koberečky.