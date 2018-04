Cestář Kavina vysekal do skály ve Lhotce dům Podívejte se, co dokázal Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka patří k nejdéle obývaným svého druhu na Kokořínsku. Do skály ho vysekal Jan Kavina v roce 1870, když skálu získal za věrné služby obci.