Nejoblíbenější byt pro dva trhá rekordy. Je zamluvený 18 měsíců dopředu

Před více než deseti lety byla stavba společností Landmark Trust zachráněna, demontována, kvůli erozi útesů přesunuta dál do vnitrozemí a opět postavena z 16 272 pečlivě zdokumentovaných a očíslovaných kamenných kvádrů.

Původně stála věž šest metrů od okraje útesu. Odborníci spočítali, že do pěti let by se podloží, na kterém stojí, rozpadlo. Nově zvolené místo by mělo vydržet dalších 200 let. Celý projekt stál 900 tisíc liber, v přepočtu 26 milionů korun.

Pro veřejnost byla věž otevřena v roce 2008. Historická stavba se okamžitě stala neuvěřitelně populární. Bývalá sláva byla zpět.

Observatoř nechal postavit v roce 1830 reverend John Richards Clavell prý z čistého rozmaru a bláznovství. Od roku 1880 až do roku 1914 využívala věž pobřežní strážní hlídka. V dalších letech zůstala stavba prázdná a opuštěná. V minulosti se jí například inspirovali básník Thomas Hardy (1840 -1928) a spisovatelka P. D. Jamesová (1920 - 2014).

Pokoje ve věži jsou umístěné ve čtyřech podlažích. Pohodlně se zde mohou ubytovat najednou dvě osoby. Ložnice má dveře na balkon, který obtáčí celou budovu. Na střeše je malá terasa s posezením a fantastickým výhledem. Ve věži je také koupelna, kuchyně, jídelna a salonek. Ceny začínají od 466 liber za noc, v přepočtu 13 tisíc korun.