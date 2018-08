Představy mladých o bydlení: záclony nemusí, zato obchod v domě ano

Pro Living forum 2018, každoroční doprovodnou akci soutěže Interiér roku, připravila Ing. Hana Kloučková z agentury Confess reprezentativní výzkum chování mileniálů (16 až 31 let). V některých případech jejich přístup konfrontovala i s generací 32 až 49 let. Výzkumu se zúčastnilo 744 respondentů.

Starat se o jídlu nebo svoje prádlo bývá pro mladé muže někdy obtížné, i proto jim vyhovuje „mama“ hotel.

Vyšlo z něj několik zajímavých zjištění. Třeba studující ve věku 16 až 31 let bydleli v 84 procentech u rodičů. Ve stejné věkové kategorii, která však už pracuje, zůstává v Česku u rodičů stále ještě 27 procent respondentů, pouze 16 procent bydlelo ve svém (u studujících je to pouze 0,9 %). Polovina pracujících pak žije v pronájmu.

Hlavně muži se mnohdy nesnaží změnit něco na svém způsobu bydlení. „Hybnou“ silou bývají podle zjištění developerů více ženy. Pokud chce pár bydlet společně, jsou to právě ony, kdo lobbuje za vlastní bydlení.

„Stimul k tomuto důležitému životnímu kroku dává většinou žena, muži si chtějí udržet svou nezávislost a svobodu co nejdéle,“ říká Denisa Višňovská, partner realitní kanceláře Lexxus. Jenže tato nezávislost na partnerce bývá často závislostí na rodinném servisu, „mamánkové“ se do pořízení vlastního bydlení a starostí o něj příliš nehrnou.

Mileniálové sice dobře zvládají nové technologie a mají velké ambice, občas jim však chybí praktické znalosti a ochota se uskrovnit, aby zvládli náklady na vlastní bydlení. Vydávají raději peníze za cestování, za kávu v kavárnách či za návštěvy restaurací. Pak se u půjček na bydlení spoléhají na pomoc rodičů.

„Mladí lidé si často neuvědomují, jak výrazný dopad bude mít vysoká půjčka na jejich domácí rozpočet. Mívají totiž nereálné představy nejen o délce splácení a výši splátek, ale také o dalších nutných nákladech, jako jsou daně nebo poplatky, které jsou s novým bydlením neodmyslitelně spjaté,“ upozorňuje Denisa Višňovská.

Co rozhoduje o pronájmu

Většina mileniálů tedy žije u rodičů nebo v pronájmu. Při výběru bytů se mnozí rozhodují na základě až překvapivých faktů. Důležitá je sice lokalita, ale tu méně výhodnou vyváží třeba obchod s potravinami dole v domě (62 %) nebo balkon, také 62 %. Terasa přesvědčí 56 % zájemců o pronájem bytu.

Předzahrádka nebo posilovna nejsou až tak důležité, ovlivní pouze 29, respektive 28 % lidí. Parkovací místo je na tom podstatně “lépe”, přesvědčí 48 % zájemců o pronájem bytu.

To by měla být i inspirace pro developery, kteří staví nájemní bydlení: partery bytových domů by měly nabízet potřebné obchody a služby, nikoli byty, pamatovat je nutné také na parkování, garáže až tak vyžadované nejsou, preferuje je 34 % adeptů na pronájem bytu.

Rozdíly v generacích

Zatímco rozdíl mezi ochotou využívat třeba při dovolené služeb AirBnB (mileniálové 48 procent, generace 32 až 49 let jen 38 procent) nepůsobí nijak závratně, se zvyšujícím se věkem stoupá potřeba intimity. Zabránit pohledu zvenčí mají mileniálové pouze v 94 % v případě koupelny, u ložnice je to pak 82 %. Pohled do obývacího pokoje je netrápí, vadí jen v 31 %, u kuchyně dokonce jen v 21 %.

Lidé ve věku 32 až 49 let si už nepřejí volný výhled ani do kuchyně.

Fotografie svého bytu dá klidně na internet polovina mileniálů, dokonce dvě třetiny se nerozpakují zařadit i snímky ložnice nebo toalety.

Naopak lidé ve věku 32 až 49 let mají výrazně vyšší potřebu soukromí, 61 % si chrání výhled do obývacího pokoje, 48 %, tedy téměř polovina, vyžaduje zabránit pohledu i do kuchyně.

Větší ostych projevila kategorie 32 až 49 let i vůči druhým. Například u otázky, zda by dotyčný využil ubytování v takovémto pronájmu typu AirBnB, kde běžně někdo bydlí, a odstěhuje se pouze po dobu pronájmu a na místě ponechá své osobní věci, odpovědělo kladně jen 34 % dotazovaných. Pro polovinu mileniálů to není problém.

U pronajatých bytů oceňují mileniálové dokonce i možnost bydlet v bytě společně s majitelem: „Je to možnost poznat místní kulturu. Je možné se od majitele dozvědět o zajímavých místech, vidět místní zvyky a třeba se i naučit nová místní jídla,“ uvedl jeden z respondentů. A další dodává: „Pokud si získáte dobrý (přátelský) vztah s majitelem, je to jako bydlení u přátel.“

Zatímco využít bydlení u „cizích“ se mladým lidem líbí, opačně to až tak neplatí, svůj byt by třeba na víkend pronajali mladí ve věku 16 až 31 let pouze ve 24 % případů.